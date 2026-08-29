ACOSDE llama a preservar el equilibrio entre la dignificación salarial y el acceso de las familias a la vivienda

SANTO DOMINGO ESTE.— La Asociación de Constructores de Santo Domingo Este (ACOSDE) valoró la importancia de continuar impulsando mejores condiciones salariales y de vida para los trabajadores de la construcción, al tiempo que manifestó su preocupación por el impacto que los recientes ajustes salariales podrían generar sobre los costos de construcción y, consecuentemente, sobre el precio final de las viviendas.

ACOSDE reconoció que los trabajadores constituyen una pieza fundamental para el desarrollo de la industria de la construcción y para el crecimiento de la infraestructura nacional, por lo que saludó toda iniciativa orientada a mejorar sus condiciones económicas y sociales.

Sin embargo, la organización consideró fundamental que las decisiones relacionadas con los salarios del sector sean adoptadas tomando en cuenta un análisis técnico e integral de la estructura de costos de la construcción, de manera que se preserve el equilibrio entre la dignificación del trabajo, la sostenibilidad de las empresas y la posibilidad de que las familias dominicanas puedan acceder a una vivienda propia.

De acuerdo con los planteamientos técnicos del sector, la mano de obra representa aproximadamente el 30 % de los costos totales de construcción. En ese sentido, un incremento salarial del 20 %, superior al 8.05 % registrado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante el período señalado, tendría un efecto directo sobre los costos de los proyectos y podría traducirse en un incremento estimado de alrededor de 6 % en el costo directo de las viviendas.

Para ACOSDE, este impacto debe ser analizado con especial atención, debido a que cualquier aumento significativo en los costos de construcción termina repercutiendo en el precio de venta de los inmuebles y puede reducir la capacidad de las familias, particularmente de los sectores de ingresos medios y bajos, para adquirir una vivienda digna.

La Asociación de Constructores de Santo Domingo Este reiteró su respeto a las autoridades, al Ministerio de Trabajo, al Comité Nacional de Salarios y a las organizaciones sindicales, y afirmó que el diálogo social constituye la vía más adecuada para encontrar soluciones que beneficien tanto a los trabajadores como al conjunto de la sociedad.

En ese sentido, ACOSDE hace un llamado respetuoso a mantener y fortalecer los espacios de diálogo e interlocución, con el propósito de evaluar fórmulas salariales equilibradas que permitan mejorar los ingresos de los trabajadores sin comprometer la generación de empleos, la sostenibilidad del sector construcción ni la accesibilidad de las familias dominicanas a una vivienda.

La entidad reiteró su disposición de participar activamente en cualquier espacio de concertación que contribuya a construir consensos y a garantizar que el sector construcción continúe siendo uno de los principales motores de la economía dominicana y de la generación de oportunidades para miles de familias.

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