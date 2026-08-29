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EducaciónSanto Domingo Este

FundoVida entrega útiles escolares y motiva asistir a la escuela

PERIODICO PRIMICIAS29 de agosto de 2026
4 1 minuto de lectura

Santo Domingo Este, RD. – A propósito del inicio del año escolar, la Fundación Dominicana por la Vida, Inc. -FundoVida- distribuyó algunos recursos esenciales para apoyar el proceso educativo de los niños y niñas que forman parte de la entidad comunitaria.

La jornada conjugó la entrega de varios materiales con valiosas informaciones vinculadas con el comportamiento y la formación en los planteles educativos.

Los infantes recibieron orientaciones sobre el valor de la puntualidad, la disciplina, la dedicación y la importancia de estudiar constantemente, con el propósito de contribuir de manera positiva a la familia y a la sociedad dominicana.

Durante la actividad, los niños fueron gratificados con la donación de carpetas escolares, mascotas, lápices, bolígrafos, reglas, borras, sacapuntas y crayolas para colorear, como una manera de reducir la inversión económica que implica la adquisición de estos materiales escolares.

Para darle mayor emotividad al encuentro, algunos de los niños corearon la canción “A la clase que ya es hora” y leyeron textos que resaltan la importancia de la lectura y el estudio constante.

El convivio comunitario también incluyó sabrosos emparedados, galletitas y un exquisito refrigerio para los presentes.

Al cierre del encuentro, los niños y niñas manifestaron gran entusiasmo y alegría.

Se comprometieron a realizar un año escolar provechoso y a esforzarse por alcanzar las más altas calificaciones.

Con esta iniciativa, FundoVida reafirma su apoyo a la educación y a la formación integral de la niñez que participa en sus programas.

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