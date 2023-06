La arrabalización y el desorden, son cosas del pasado en Santo Domingo Norte

Por: Freddy M. Martínez

Santo Domingo Norte, es actualmente una ciudad distinta, en donde la arrabalización y el desorden, forman parte del pasado, ya que no volverán jamás a entorpecer o ralentizar el desarrollo que experimenta este municipio, ya que, cuyo progreso y bienestar, es resultado de la eficiencia, en políticas públicas municipales, ejecutadas desde la Alcaldía, durante la presente administración del alcalde Carlos Guzmán.

Producto de esto, con ejes centrales fundamentados en impulsar Un Nuevo Norte, encaminando a esta demarcación a convertirse en el principal centro hacia una ciudad modelo, como paradigma y ejemplo de desarrollo que deben emular otras alcaldías en territorio dominicano e incluso cabildos internacionales, tanto por los buenos niveles de eficiencia en los servicios y alta calidad en las ejecuciones.

Este resultado se traduce, que por primera vez, las políticas públicas puesta en marcha en una gestión municipal han impactado de manera positiva a los ciudadanos de las zonas urbanas y rurales de SDN.

Hoy, Santo Domingo Norte expresa, que por primera vez cuenta con un verdadero alcalde que ha garantizado estabilidad, seguridad con la puesta en marcha de un amplio programa de iluminación y, sobre todo, con un verdadero gerente municipal, que, en apenas tres años de gestión, ha resuelto miles de problemas que por más de 20 años afectaba de manera directa a los ciudadanos de esta localidad.

Como ejemplo ha esto, el caos que imperaba en el vertedero de Duquesa y otros problemas que afectaban a los munícipes, ahora forman parte del pasado, al igual que la suciedad, el desorden, la falta de iluminación, ineficiencia en el servicio de recogida de la basura, entre otros males, ya fueron superado, y hoy los ciudadanos tienen un Santo Domingo Norte más limpio, organizado y moderno.

El Santo Domingo Norte de ayer no es el mismo Santo Domingo Norte de hoy, y eso lo saben los ciudadanos. Aquí ya no hay caos, no hay arrabalización y el peatón puede caminar libremente sin temor a ser atropellado, porque la Alcaldía de Santo Domingo Norte ha rescatado las aceras y otros espacios públicos que han sido devueltos a la gente.

Construcciones de cientos de obras, remozamientos de otros proyectos y embellecimiento en su totalidad de las principales avenidas y periferia de Santo Domingo Norte han marcado la buena gestión del alcalde Carlos Guzmán. Además, que ha destinado inversiones para las edificaciones de obras en los barrios que componen la localidad.

A esto se destaca, la buena gerencia “a carta cabal” de estadista municipal haciendo frente a diversas crisis que durante años empañaron la imagen del municipio y que otros alcaldes nunca resolvieron.

Y esto no solo lo expresan los ciudadanos, sino también, el empresariado nacional que ha empezado a instalar sus empresas en este municipio, tanto por la seguridad jurídica, desarrollo, expansión y otros elementos a tomar en cuenta, puesto en marcha en la gestión municipal de Carlos Guzmán.

Grandes plazas y reputadas marcas por primera vez visualizan a Santo Domingo Norte como la Nueva Ciudad en la República Dominicana, con gran aprovechamiento de expansión, desarrollo y progreso colectivo. En tanto que estos logros y avances alcanzados por la administración que dirige Carlos Guzmán, no se pueden detener, ni poner en manos de improvisados, que en su momento no hicieron nada para garantizar el desarrollo del municipio.

Las transformaciones alcanzadas en Santo Domingo Norte han sido muchas y son visibles. Nuestro ruego es unificar esfuerzos, y la visión del alcalde es que el desarrollo de SDN está por encima de cualquier cosa.

Esto es algo elogiable, por ende, en este artículo además de resaltar la visión de estadista municipal del alcalde Carlos Guzmán, es reiterar por si hay dudas y sé que no la hay: es que el caos, arrabalización y desorden son cosas del pasado, y que el Santo Domingo Norte de ayer no es el mismo Santo Domingo Norte de hoy. En tanto, la limpieza, seguridad y modernidad son cosas del presente en Santo Domingo Norte