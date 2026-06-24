LA ANTORCHA DE SANTO DOMINGO 2026 ENCIENDE EL ORGULLO OLÍMPICO DE MONTE PLATA

​MONTE PLATA.– En un ambiente de desbordante alegría, música y fervor patriótico, la provincia de Monte Plata, consolidada como la «Ciudad Olímpica» y cuna de grandes medallistas, recibió con orgullo la Antorcha de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El fuego centroamericano y del Caribe unió a miles de ciudadanos en un emotivo recorrido que reafirma el legado de esta demarcación como el corazón del deporte dominicano.

​El emblemático trayecto provincial de la antorcha abarcó una intensa jornada de civismo y celebración, conectando de manera directa a las comunidades de Bayaguana, Monte Plata y Sabana Grande de Boyá. En cada uno de estos municipios, la población se volcó a las calles con banderas, comparsas caseras y vítores para aclamar el paso de la llama de los valores.

​El recorrido contó con la participación central del director ejecutivo del Departamento Aeroportuario (DA), Víctor Pichardo, y del destacado periodista deportivo Primitivo Cadete, quienes encabezaron momentos clave del relevo. Víctor Pichardo recibió la antorcha olímpica y destacó el profundo significado histórico de este acontecimiento para la provincia, señalando que la presencia del fuego deportivo es un justo reconocimiento a una tierra que ha parido campeones internacionales. Durante la jornada en Sabana Grande de Boyá, Pichardo realizó el pase oficial de la llama al cronista Primitivo Cadete, simbolizando la unión del liderazgo institucional y la crónica deportiva en favor de la juventud.

​Tanto Pichardo como Cadete coincidieron en resaltar el gran hito que representa para la provincia el tener a cerca de 50 atletas clasificados o listos para formar parte de la selección dominicana que competirá en esta edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, lo que reafirma a Monte Plata como el principal pulmón de atletas de alto rendimiento para el país.

​»Recibimos con mucho entusiasmo esta antorcha en Monte Plata, capital del deporte dominicano, porque su fuego representa la integración, la disciplina y los mejores valores de superación de nuestra juventud. Nuestra provincia tiene una tradición deportiva inigualable, y ver que cerca de 50 de nuestros jóvenes representarán la patria en Santo Domingo 2026 es el reflejo del trabajo de nuestras comunidades», expresó Pichardo.

​Por su parte, el periodista Primitivo Cadete valoró que esta masiva delegación provincial da continuidad a una rica historia de éxito internacional, recordando que la provincia cuenta con cuatro orgullosos medallistas olímpicos de forma histórica: Gabriel Mercedes (Plata en Taekwondo, Beijing 2008), Luguelín Santos (Plata en 400 metros planos, Londres 2012), Luisito Pie (Bronce en Taekwondo, Río 2016) y Zacarías Bonnat (Plata en Levantamiento de Pesas, Tokio 2020).

​A este recorrido histórico se sumaron las principales autoridades civiles, eclesiásticas y legislativas de la provincia, encabezadas por la gobernadora civil, Rafaela Javier Gomera, quien dio la bienvenida oficial al fuego centroamericano. Asimismo, estuvieron presentes el senador Pedro Tineo; los diputados John Contreras, Oscar Morel y Román de Jesús; y los alcaldes municipales Héctor Rafael Figari Moreno (Monte Plata), Frangel García Rosario (Bayaguana) y Marcos Antonio Tavarez Fernández (Sabana Grande de Boyá), junto a Berquis Beras, directora del Distrito de Boyá.

​El movimiento deportivo e institucional estuvo respaldado por Garibaldy Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano; el legendario dirigente Isaac Ogando; Monseñor Daniel Lorenzo Vargas Salazar; así como figuras clave de la comunidad como Andrés Sebastián, Wilkin Heredia, José Mora, Candelaria Marte, Fausto Severino y Juan Salas en representación de la Defensa Civil.

​El fervor de los campeones

​Uno de los momentos cumbres y de mayor efervescencia popular («el juidero») se vivió cuando la antorcha pasó a manos de los grandes héroes olímpicos de la provincia. El medallista de plata de Londres 2012, Luguelín Santos, desató la locura de los fanáticos al portar la llama en las inmediaciones del santuario del Santo Cristo de los Milagros en Bayaguana. De igual forma, el medallista de bronce de Río 2016, Luis Pie, sostuvo con orgullo la antorcha olímpica en suelo bayaguanense, aprovechando el escenario para agradecer el apoyo histórico de las autoridades locales y de mentores comunitarios como Isaac Ogando, Rosa y Héctor Rodríguez (La Culebra).

​Con este vibrante recibimiento en los municipios de Bayaguana, Monte Plata y Sabana Grande de Boyá, la provincia ratifica su condición de capital deportiva y se declara lista para la gran cita de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, pactados para iniciar el próximo 24 de julio.

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