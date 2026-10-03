Instituciones desarrollan con éxito jornada “Puerto Plata Resiliente”

La iniciativa presentó en funcionamiento el sistema de alerta sísmica P-900 y desarrolló ejercicios de protección y evacuación, conocimientos sobre edificaciones seguras y medidas para actuar antes, durante y después de un terremoto.

Puerto Plata, RD. – Con el propósito de fortalecer la cultura de sensibilización preventiva y preparar a la ciudadanía para responder de manera adecuada ante un terremoto, se desarrolló con éxito la Jornada de Preparación y Respuesta ante Terremotos “Puerto Plata Resiliente”, realizada en el Centro Histórico de Puerto Plata, donde convergieron conocimientos técnicos, demostraciones, ejercicios prácticos y participación ciudadana.

La iniciativa fue organizada por la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), en coordinación con la Gobernación provincial, la Alcaldía de San Felipe, Puerto Plata y la dirección provincial de la Defensa Civil(DC), tuvo entre sus principales componentes la demostración del sistema de alerta sísmica P-900, que permitió a los participantes conocer de manera práctica el proceso de detección y procesamiento de una señal sísmica hasta la emisión de una alerta.

La demostración estuvo a cargo de Copperzut y formó parte de la experiencia diseñada para acercar la tecnología y el conocimiento especializado a la ciudadanía, mostrando cómo una herramienta de alerta puede integrarse a las acciones de preparación y respuesta ante un evento sísmico.

Bajo los ejes “Alerta, Conocimiento, Simulacro, Edificaciones Seguras y Ciudadanía”, la actividad procuró que los participantes no solo recibieran información, sino que también pudieran practicar algunas de las acciones que deben ejecutar durante una emergencia.

Como parte del ejercicio ciudadano, los asistentes practicaron la maniobra “Agáchate, cúbrete y agárrate” y posteriormente realizaron un desplazamiento ordenado hacia un punto de encuentro, reforzando la importancia de mantener la calma, protegerse adecuadamente y seguir los procedimientos establecidos.

Durante el encuentro también se abordaron algunos de los errores frecuentes que pueden producirse durante un terremoto, entre ellos correr, utilizar ascensores, acercarse a ventanas o regresar a una edificación sin haber evaluado previamente sus condiciones de seguridad.

Uno de los contenidos destacados estuvo relacionado con lo que ocurre después de un terremoto, período en el que pueden presentarse nuevas situaciones de emergencia asociadas a réplicas, incendios, interrupciones de servicios, calles bloqueadas e infraestructura afectada.

En este contexto, especialistas ofrecieron orientaciones sobre las acciones que deben adoptarse después de un sismo, incluyendo aspectos relacionados con primeros auxilios y la respuesta ante situaciones que puedan afectar a las comunidades.

El componente de edificaciones seguras permitió destacar la importancia de conocer las condiciones de las estructuras y reducir sus vulnerabilidades antes de que ocurra un evento sísmico, como parte fundamental de la gestión del riesgo.

La actividad también puso énfasis en la importancia de contar con información confiable durante una emergencia, exhortando a la ciudadanía a consultar fuentes oficiales y canales institucionales y a evitar la difusión de rumores o datos falsos que puedan generar confusión.

La directora regional de Onesvie y coordinadora de la actividad, ingeniera Fanny Ramos, destacó que el propósito de “Puerto Plata Resiliente” fue acercar el conocimiento técnico a la ciudadanía y convertir la prevención en una práctica cotidiana.

“No podemos evitar que ocurra un terremoto, pero sí podemos prepararnos para reducir sus consecuencias”, señaló Ramos, al destacar la importancia de que las personas conozcan los riesgos de su entorno, sepan cómo protegerse y cuenten con información confiable para tomar decisiones.

La actividad incluyó además un espacio de interacción con expertos, en el que los participantes formularon preguntas sobre prevención, vulnerabilidad y respuesta ante terremotos. Al cierre, se realizó una encuesta para identificar los conocimientos adquiridos y comparar el nivel de preparación de los participantes antes y después de la experiencia.

La iniciativa se realizó el martes 22 de septiembre en Centro Histórico en San Felipe, Puerto Plata, tuvo como referencia la memoria sísmica de Puerto Plata, al conmemorarse 23 años del terremoto de magnitud 6.5 ocurrido el 22 de septiembre de 2003, convirtiendo la fecha en una oportunidad para recordar las lecciones de aquel evento y reforzar la preparación de las nuevas generaciones.

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