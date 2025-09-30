- Publicidad -
Nacionales

Inicia este miércoles la gracia especial otorgada por el MIP para regularizar licencias de porte y tenencia de armas de fuego

30 de septiembre de 2025
Santo Domingo. – Todos los ciudadanos con más de un año con la licencia de porte y tenencia de armas de fuego vencida podrán acogerse desde este miércoles hasta el 31 de diciembre de este año a la gracia económica especial concedida por el Ministerio de Interior y Policía (MIP), a través de la Resolución No. MIP-RR-0008-2025, para la renovación y regularización de licencias de porte y tenencia de armas de fuego.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, explicó que esta iniciativa tiene el objetivo de facilitar a los ciudadanos la actualización de su estatus legal, además de que permitirá actualizar la base de datos nacional de licencias de armas, reforzando así los mecanismos de control y regulación en cumplimiento de la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

“Con esta resolución ofrecemos una oportunidad a los ciudadanos para que se pongan al día con sus licencias, evitando sanciones y fortaleciendo la seguridad ciudadana mediante un registro actualizado y transparente”, afirmó la ministra.

Detalles de la gracia económica

El programa establece una reducción significativa en los pagos requeridos para la renovación, según el tiempo de vencimiento de la licencia:

De 1 a 4 años vencidos: Pago equivalente a 1 año.

De 5 a 10 años vencidos: Pago equivalente a 2 años.

Más de 10 años vencidos: Pago equivalente a 3 años.

Una vez finalizado el período de gracia, aquellos titulares que no regularicen su situación estarán sujetos a las sanciones previstas en la Ley 631-16.

Medidas de implementación

La resolución instruye a la Dirección de Registro y Control de Porte y Tenencia de Armas a adoptar todas las acciones necesarias para la correcta ejecución del programa, incluyendo los mecanismos administrativos y logísticos que garanticen su cumplimiento efectivo.

