Realizan 6ta. Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Santo Domingo (Feilij 2026).

Santo Domingo, D.N martes 15 de Septiembre del 2026: Ediciones Toral y LeaRD, entidades que promueven por 6 años consecutivos, la lectura desde la edad temprana, realizan con éxito la sexta edición de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Santo Domingo – FEILIJ 2026 – que se desarrollará en Ágora Mall del martes 15 al Domingo 20 de Septiembre 2026 del presente año.

Los libros, cuentacuentos, obras de teatro y conferencias vuelven a llenar los pasillos del primer nivel de Ágora Mall, como una costumbre , con la inauguración de la sexta Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil Santo Domingo 2026 (Feilij2026).

Este evento cultural que estimula la economía local, por 6to. año consecutivo y que además, promueve la lectura, el turismo cultural, genera oportunidades de negocios, de empleo y contribuye al desarrollo educativo y social de la comunidad, ofrece hasta el domingo 20 de Octubre múltiples actividades para fomentar la lectura.

Durante las palabras de apertura, el organizador y director de Ediciones Toral y LeaRD, Dr. Juan Carlos Toral, resaltó que el país se encuentra en el umbral de una nueva era para la literatura infantil y juvenil, una era que promete renovar y fortalecer el vínculo entre los libros y las nuevas generaciones.

“La importancia de la lectura en la formación de las próximas generaciones no puede ser subestimada. Estudios muestran que los niños que leen por placer desde una edad temprana no sólo desarrollan un mayor vocabulario y habilidades lingüísticas, sino que permite cultivar ciudadanos más informados, críticos y compasivos”, dijo.

De acuerdo con Toral, es imprescindible crear mecanismos de colaboración y alianzas estratégicas, a través de proyectos de colaboración entre el sector público y privado, que permitan maximizar los recursos disponibles para el fomento de la lectura, la cultura y la educación.

El evento, contó con la participación de la representante de varias empresas aliadas a la lectura, así como la representante de Ágora Mall, , entre otros.

Este año 2026 , la Feria cuenta con los patrocinadores Milex Kínder Gold como patrocinador oficial, otros patrocinadores: Banco Popular, Laboratorio de Referencia, Cuesta Libros, Humanos, Seguros, IBBY, Centro de Cirugía Ambulatoria MedicalNET, CCA, La Nacional, Grupo de Otorrino Dr De Jesús, MedPediatrica y Neopediatrica.

Durante la Feria, que se desarrollará de forma gratuita desde las 10:00 a.m a las 8:00 p.m, los participantes podrán tener acceso a actividades relacionadas con la ciencia, así como la presencia de escritores, ilustradores y editoriales de la República Dominicana.

Este año continuamos con la colaboración de UNIBE para las conferencias académicas para profesores, psicólogos, especialistas en Literatura Infantil y Juvenil, estas conferencias se llevarán a cabo el miércoles 16 de septiembre en horas de la tarde en el salón de acto de la universidad.

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