Héctor Rodríguez Pimentel ofrecerá conferencia sobre las relaciones históricas entre República Dominicana y Haití

Santo Domingo.- Con el auspicio del Museo Nacional de Historia y Geografía, el ingeniero, periodista y escritor Héctor Rodríguez Pimentel ofrecerá el próximo jueves 29 de octubre, a las 11:00 de la mañana, la conferencia titulada “República Dominicana y Haití: una historia de encuentros y desencuentros”.

La actividad tendrá lugar en la Sala de Conferencias Vetilio Alfau del referido museo, ubicado en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, en la avenida Pedro Henríquez Ureña, de Santo Domingo.

Durante su exposición, Rodríguez Pimentel realizará un recorrido por los principales acontecimientos históricos, políticos, económicos y sociales que han caracterizado las relaciones entre República Dominicana y Haití, dos naciones que comparten una misma isla, pero que han desarrollado identidades, culturas y sistemas políticos diferentes.

El conferencista abordará los episodios de confrontación y cooperación que han marcado la convivencia entre ambos pueblos, así como los desafíos actuales derivados de la profunda crisis política, institucional y de seguridad que atraviesa Haití y sus repercusiones para la República Dominicana.

Rodríguez Pimentel, quien se desempeñó como cónsul general dominicano en Puerto Príncipe, compartirá también experiencias y reflexiones personales acumuladas durante su misión diplomática, que le permitieron conocer de cerca la realidad política, económica, social y cultural de la nación vecina.

La conferencia tendrá como referencia dos de sus obras más recientes: “Haití, el vecino desconocido” y “Crisis de 1994, punto de inflexión en la política dominicana”, en las cuales examina acontecimientos históricos y políticos fundamentales para comprender las relaciones dominico-haitianas y su incidencia en la vida nacional.

Héctor Rodríguez Pimentel es ingeniero químico, periodista y escritor. Ha desempeñado importantes funciones públicas, entre ellas senador de la República por la provincia Montecristi, director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), director del Instituto Agrario Dominicano (IAD) y cónsul general de la República Dominicana en Puerto Príncipe.

La presentación del conferencista estará a cargo del director general del Museo, el historiador y antropólogo José Guillermo Guerrero.

La actividad está dirigida a historiadores, académicos, estudiantes, comunicadores, investigadores y público interesado en conocer y comprender las complejas relaciones históricas entre República Dominicana y Haití.

El Museo Nacional de Historia y Geografía (MNHG) está ubicado en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, en Santo Domingo. Para más información pueden acceder a su perfil de Instagram: @museohistoriaygeografiard o comunicarse al 809 687 6452.

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