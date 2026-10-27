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Nacionales

Canciller Víctor Bisonó explica por qué la República Dominicana no participa directamente en operaciones militares en Haití

PRIMICIAS DIGITAL27 de octubre de 2026
3 1 minuto de lectura

Santo Domingo.- El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor “Ito” Bisonó, explicó que la República Dominicana no forma parte de las operaciones militares directas contra las bandas haitianas debido a los principios que rigen las misiones internacionales de paz de las Naciones Unidas: el consentimiento de las partes involucradas, la imparcialidad y las restricciones al uso de la fuerza.

En ese sentido, el canciller Bisonó sostuvo que, en el caso dominico-haitiano, por los antecedentes históricos entre ambas naciones, la participación militar directa puede generar cuestionamientos sobre la imparcialidad de la intervención, riesgos de involucramiento directo en el conflicto, problemas de legitimidad y credibilidad, así como la posibilidad de una escalada regional.

Por esta razón, destacó que el Gobierno dominicano ha concentrado sus esfuerzos en respaldar las iniciativas multilaterales mediante mecanismos diplomáticos, humanitarios y logísticos, sin involucrarse directamente en las operaciones de combate desarrolladas en Haití.

Mediante esta colaboración logística se ha facilitado el tránsito y despliegue de contingentes internacionales que necesitan ingresar a Haití a través del territorio dominicano, debido a las dificultades de acceso por los puertos y aeropuertos haitianos; asimismo, se ha brindado apoyo para las evacuaciones médicas de personal civil y militar, se autorizan operaciones aéreas humanitarias, se facilita el tránsito de cargamentos de sangre y otros suministros, y contribuye al traslado de equipos y cargas militares destinados a la misión.

Grupo de Supresión de Pandillas

Sobre el Grupo de Supresión de Pandillas (GSF) que opera en Haití, agregó que es una misión multinacional con componentes policiales, militares y civiles, autorizada por el Gobierno haitiano y respaldada por las Naciones Unidas, cuya finalidad es contribuir al restablecimiento de la seguridad y enfrentar las estructuras criminales que operan en ese territorio.

Explicó que entre sus funciones se encuentran el combate a las actividades ilícitas, la protección de infraestructuras críticas, el enfrentamiento al contrabando y la facilitación del acceso humanitario a las poblaciones afectadas por la violencia.

La misión cuenta con la participación de países como Bangladesh, Chad, Jamaica, Guatemala, Mongolia, Sri Lanka y El Salvador y actualmente se encuentran desplegados en Haití unos 2,181 efectivos internacionales, con proyección de alcanzar los 5,500 integrantes durante los próximos tres meses.

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