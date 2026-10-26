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Políticas

Presidente dominicano felicita Lula por victoria electoral en Brasil

PRIMICIAS DIGITAL26 de octubre de 2026
4 1 minuto de lectura

Santo Domingo, 26 oct (Prensa Latina) El presidente dominicano, Luis Abinader, felicitó hoy a Luiz Inácio Lula da Silva por su victoria en las elecciones presidenciales de Brasil y expresó su deseo de continuar trabajando por una América Latina más integrada y próspera.

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, Abinader saludó al pueblo brasileño por la jornada electoral y destacó su carácter cívico y participativo.

«Al presidente Lula da Silva, felicitaciones por su elección para un nuevo mandato. Que en este cuatrienio renovado sigamos trabajando juntos por una América Latina más integrada y próspera», escribió el mandatario.
Lula obtuvo el 51,79 por ciento de los votos válidos, frente al 48,21 por ciento de su rival, en una contienda que le permitió regresar a la Presidencia brasileña para un nuevo período de cuatro años.

El dirigente obrero, fundador del Partido de los Trabajadores, gobernó Brasil entre 2003 y 2010, durante dos mandatos consecutivos, y alcanzó una amplia proyección internacional.

Tras ser encarcelado en 2018 y permanecer 580 días en prisión, recuperó la libertad y las condenas en su contra fueron anuladas por la justicia brasileña. En 2022 derrotó al entonces presidente Jair Bolsonaro y volvió al poder, antes de conquistar esta nueva victoria electoral.

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