En el centro de los Héroes, otras comunidades de RD y el mundo, temática actualizada en Primicias

Por Marcelo Florián

(Redacción Central de Primicias)

La reelección de Federico Antún Batlle (Quique) como presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) en el período 2026-2030, la renuncia del diputado por La Vega, Rogelio Alfonso Genao al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), organización política que en vida lideró el expresidente Joaquín Balaguer; la extensión de dos años para la aplicación del Código Penal a lasempresas jurídicas, la tolerancia cero ante las tensiones en Haití, declara el vicealmirante Luis Lee

Ballester, director general de Migración; el tema de los supuestos intercambios de disparos en el contenido de los medios de comunicación y en las redes sociales, más muertes de presuntos delincuentes a manos de policías, el director de la Policía, mayor general Ernesto Rodríguez García, defendiendo la actuación de los agentes policiales en alegados enfrentamientos con personas

acusadas de infringir la ley, una persona muerta durante una intervención policial en la zona sur deSantiago de los Caballeros; Ricardo de los Santos, presidente del Senado y dirigente perremeísta, instando al dialogo y a la unidad en esa organización política, la paz que quiere negociar Rusia, el presidente Donald Trump endureciendo sus posiciones contra Cuba, los enfrentamientos entre

seguidores de los aspirantes presidenciales David Collado y Carolina Mejía, son temas de importancia en 168 Horas en el periódico Primicias, de Multimedios Primicias.

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