Presidente Luis Abinader advierte no permitirá bandas haitianas a menos de 20 kilómetros de la frontera y asegura la misma se encuentra en su mayor nivel de protección

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader aseguró este lunes que la frontera dominicana se encuentra en su mayor nivel de protección y advirtió que el Gobierno no permitirá la presencia de bandas criminales haitianas a menos de 20 kilómetros del territorio nacional, como parte de las medidas preventivas para garantizar la soberanía, la paz y la seguridad de la República Dominicana.

El mandatario explicó que, aunque Haití continúa atravesando una profunda crisis de seguridad, actualmente no existe una situación de mayor riesgo para el país, debido al fortalecimiento de la vigilancia fronteriza, la preparación y equipamiento de las Fuerzas Armadas y la presencia de fuerzas internacionales que contribuyen a contener el avance de las organizaciones criminales en el vecino país.

“Nunca la inestabilidad de Haití ha pasado a nuestra frontera, ni siquiera cercana a ella… Actuaremos en coordinación con el gobierno de Haití, pero no vamos a permitir esas bandas a menos de 20 kilómetros de la frontera”, sostuvo el jefe de Estado.

El presidente Luis Abinader recordó que se ha multiplicado la disponibilidad de personal y vehículos blindados de las Fuerzas Armadas dominicanas, se ha fortalecido la vigilancia con drones, se han ampliado los recursos aéreos y navales y se han fortalecido las capacidades de inteligencia militar.

Bandas haitianas no han avanzado hacia la frontera dominicana

Durante la presentación sobre la situación de seguridad en Haití, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, explicó que, aunque las bandas criminales controlan al menos el 70 % de Puerto Príncipe e importantes corredores logísticos, los desplazamientos poblacionales se están produciendo principalmente hacia el oeste de Haití y no hacia los pasos fronterizos con la República Dominicana.

Además, se mantiene un monitoreo permanente tanto en Jimaní como Elías Piña y destacó que entre las bandas más próximas y la frontera dominicana existen al menos dos grupos haitianos de autodefensa que protegen sus comunidades y contribuyen a impedir desplazamientos hacia zonas fronterizas.

El ministro también aseguró que, de acuerdo con informaciones de inteligencia, no hay presencia de bandas criminales organizadas en la zona norte de Haití, particularmente en Juana Méndez, localidad fronteriza con Dajabón.

“Para la República Dominicana, la prioridad en este momento es anticipar sus posibles efectos, mantener la capacidad de respuesta fronteriza y preparar decisiones basadas con indicadores verificables y escenarios prospectivos”, afirmó.

Canciller Víctor Bisonó explica por qué la República Dominicana no participa directamente en operaciones militares en Haití

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor “Ito” Bisonó, explicó que la República Dominicana no forma parte de las operaciones militares directas contra las bandas haitianas por los principios que rigen las misiones internacionales de paz de las Naciones Unidas. Al respecto explicó que por antecedentes históricos, la participación militar directa de un país fronterizo en el territorio de su vecino puede generar cuestionamientos sobre imparcialidad, riesgos de involucramiento directo en el conflicto, problemas de legitimidad y credibilidad, así como la posibilidad de una escalada regional.

Sin embargo, informó que se mantiene una colaboración logística con el Grupo de Supresión de Pandillas (GSF) aprobado por la ONU, facilitando el tránsito y despliegue de contingentes internacionales que necesitan ingresar a Haití a través del territorio dominicano, brindando apoyo para evacuaciones médicas de personal civil y militar, autorizaciones de operaciones aéreas humanitarias, facilitando el tránsito de cargamentos de sangre y otros suministros, y contribuyendo al traslado de equipos y cargas militares destinados a la misión.

Actualmente, se encuentran desplegados en Haití unos 2,181 efectivos internacionales, mientras que la meta es alcanzar un contingente de aproximadamente 5,500 integrantes durante los próximos tres meses.

EL presidente Luis Abinader destaca gestiones ante la ONU para impulsar intervención internacional en Haití

El presidente Luis Abinader recordó que, desde septiembre de 2021, ha mantenido una activa gestión diplomática ante las Naciones Unidas y otros organismos internacionales para llamar la atención sobre el deterioro de la seguridad en Haití y la necesidad de una respuesta conjunta de la comunidad internacional.

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