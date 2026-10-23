Líderes distritales dominicanos llaman a votar por republicanos

NUEVA YORK.- Los líderes distritales dominicanos Arelis Mejía, José Sandoval y Miguel Estrella, representantes de los distritos 70 y 71 de la parte alta de Manhattan por el partido Republicano, instaron a la comunidad hispana a votar masivamente por la boleta republicana en las elecciones del próximo 3 de noviembre.

Explicaron que los candidatos republicanos representan una oportunidad para reorientar a Nueva York y promover cambios en materia económica, seguridad pública y administración de los recursos del Estado.

VALORAN LIDERAZGO DE BLAKEMAN

Mejía, quien es experta en finanzas, destacó que Bruce Blakeman, quien aspira a la gobernación de Nueva York, posee el liderazgo, el equilibrio emocional y la capacidad necesarios para impulsar las transformaciones que necesita este estado. Asimismo, resaltó sus propuestas económicas, de seguridad y en materia migratoria.

Por su parte, el veterano periodista José Sandoval expresó que Saritha Komatireddy representa una opción firme para encabezar la Fiscalía General del Estado. Destacó su amplia experiencia en los tribunales federales y sostuvo que su trayectoria constituye una fortaleza para combatir el crimen y procurar justicia para los neoyorquinos.

Consideró que la aplicación firme de la ley y el procesamiento de quienes cometen delitos son fundamentales para recuperar la tranquilidad y la confianza de la población.

TRANSPARENCIA EN LA CONTRALORÍA

En tanto, el doctor Miguel Estrella manifestó que Joseph Hernández reúne las condiciones necesarias para ejercer una fiscalización rigurosa de los fondos públicos desde la Contraloría del Estado.

Al cuestionar la gestión del actual contralor, destacó la necesidad de mayor transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de los recursos de los contribuyentes.

Estrella también afirmó que Blakeman, Komatireddy, Hernández, Caroline Shinkle y María Díaz integran una sólida representación republicana para corregir lo que calificó como desaciertos de la actual administración demócrata.

Mejía, Sandoval y Estrella reiteraron su exhortación a acudir a las urnas y respaldar a los candidatos republicanos, convencidos de que una participación masiva de la comunidad puede contribuir a definir el rumbo de Nueva York.

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