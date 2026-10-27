Vaguada seguirá provocando aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento

Santo Domingo. – El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este martes la incidencia de una vaguada en diferentes niveles de la troposfera continuará generando aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas provincias del país.

La institución explicó que, durante las horas matutinas, se producirán lluvias moderadas a fuertes, acompañadas de ráfagas de viento, sobre La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, Pedernales, Puerto Plata y Santiago, entre otras zonas.

Agregó que, en horas de la tarde, se esperan aguaceros fuertes en ocasiones, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, hacia Monseñor Nouel, San José de Ocoa, La Vega, San Juan y Monte Plata, así como en otras provincias que permanecen bajo los niveles de Alerta y Aviso Meteorológico.

El Centro Nacional de Pronósticos del Indomet informó que mantiene los niveles de Aviso y Alerta Meteorológicos ante posibles inundaciones urbanas repentinas y crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

Indicó que actualmente se encuentran bajo Alerta Meteorológica las provincias de San Juan, La Vega, Monseñor Nouel, Monte Plata, Elías Piña y Sánchez Ramírez. Asimismo, permanecen bajo Aviso Meteorológico las provincias de Barahona, Pedernales, Bahoruco, Azua, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Independencia, Peravia y San José de Ocoa.

Temperaturas calurosas

En relación con las temperaturas, la entidad indicó que continuará un ambiente caluroso debido al viento cálido del sur/sureste.

Ante estas condiciones, recomienda a la población ingerir suficiente agua, vestir ropa ligera, holgada y de colores claros, evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m. sin la debida protección y procurar permanecer en lugares frescos y ventilados.

Asimismo, recuerda que los niños, los adultos mayores y las mujeres embarazadas son más vulnerables a los efectos de las altas temperaturas.

Recomendaciones marítimas

En cuanto a las condiciones marítimas, en la costa del Atlántico, el organismo recomendó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con la debida precaución cerca del perímetro costero y abstenerse de aventurarse mar adentro, debido a los vientos fuertes y las olas anormales. Asimismo, indicó que deben permanecer en puerto desde Cabo San Rafael (La Altagracia) hasta Cabo Cabrón (Samaná).

En la costa caribeña, exhortó a los operadores de embarcaciones a navegar con precaución ante los períodos de aguaceros, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y visibilidad reducida.

El Indomet exhorta a la población a mantenerse atenta a las informaciones meteorológicas oficiales y a seguir las recomendaciones de los organismos de protección civil.

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