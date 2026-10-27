La app Moto Buds llega a iOS para abrir el ecosistema de audio de Motorola

La marca lanzó su aplicación oficial en la App Store para que todos los usuarios puedan personalizar la cancelación de ruido, el ecualizador y los controles táctiles de sus auriculares.

El mercado de audio personal de Motorola dio un salto importante con su última generación de auriculares. Gracias a la calibración acústica con el sello Sound by Bose en su ecosistema y al trabajo de diseño que incluye detalles y estuches con cristales Swarovski, la línea comenzó a sumar usuarios fuera del entorno habitual de la marca, incluyendo a quienes utilizan iOS como sistema operativo principal.

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moto buds en iOS: lo que tienes que saber

Llegada a iOS : La app oficial Moto Buds ya está disponible en la App Store para controlar ecualización, cancelación de ruido (ANC) y gestos táctiles desde el iPhone .

: La app oficial ya está para controlar ecualización, cancelación de ruido (ANC) y gestos táctiles desde el . Modelos compatibles : Aplica a la generación lanzada este año ( moto buds 2 plus , moto buds 2 ).

: Aplica a la generación lanzada este año ( , ). Requisito obligatorio : Para que la app de iOS los detecte, primero hay que actualizar el firmware de los auriculares desde un dispositivo Android (versión v17200 o superior en moto buds 2 plus ; v10.74 o superior en moto buds 2 ).

: Para que la app de iOS los detecte, primero hay que actualizar el firmware de los auriculares desde un dispositivo Android (versión v17200 o superior en ; v10.74 o superior en ). Sin la actualización: Se pueden usar como auriculares Bluetooth comunes en el iPhone, pero no se vinculan a la aplicación para ajustes avanzados.

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Para responder a esa demanda y evitar que las funciones avanzadas queden restringidas a Android, Motorola habilitó la aplicación oficial Moto Buds en iOS.

Qué permite la app

Hasta ahora, conectar estos auriculares con un iPhone permitía únicamente la reproducción de audio básica por Bluetooth. Con la llegada de la aplicación a la App Store, los usuarios acceden a:

l Ajuste de cancelación de ruido: Control y cambio entre modos de cancelación activa (ANC), modo transparencia o apagado.

l Ecualización: Perfiles de sonido y personalización de frecuencias.

l Gestos táctiles: Configuración de toques para pausar, saltar pistas o invocar al asistente de voz.

l Doble conexión y detección de uso: Administración de dispositivos vinculados en simultáneo

Modelos compatibles

La compatibilidad está disponible para la generación lanzada este año:

l moto buds 2 plus

l moto buds 2

El paso previo fundamental: cómo configurarlos

Hay un detalle técnico clave a tener en cuenta durante la primera configuración: para que la app de iOS reconozca los auriculares, es obligatorio actualizar su firmware previamente desde un dispositivo Android.

Paso a paso para dejarlos listos:

Vincular a un teléfono Android: Emparejar los auriculares por Bluetooth y abrir la app Moto Buds. Actualizar el firmware: Ir a los ajustes de la app y descargar la última versión disponible (se requiere la versión v17200 o superior en los moto buds 2 plus, y v10.74 o superior en los moto buds 2). Desvincular de Android: Una vez finalizada la instalación, desconectar o desvincular los auriculares del equipo Android. Conectar al iPhone: Emparejar los auriculares por Bluetooth en el iPhone y abrir la app Moto Buds desde iOS. La aplicación los reconocerá automáticamente y quedarán listos para personalizar.

Si no se realiza la actualización previa en Android, los auriculares funcionarán como un dispositivo Bluetooth tradicional en iPhone, pero la app de iOS no los detectará.

Para conocer más sobre todos los dispositivos de motorola y a su ecosistema completo con equipos como la familia motorola razr, motorola edge 70, Signature y moto g se puede ingresar a la página web https://www.motorola.com/do/es/homepage y redes sociales:

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