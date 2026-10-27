«No vamos a pagar ni 250 pesos»: Presidente Luis Abinader revela que movilizó fuerzas especiales para rescatar a diplomático secuestrado en Haití

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader reveló este lunes que movilizó fuerzas especiales hacia la frontera con Haití en 2022, cuando una banda criminal secuestró a Carlos Guillén Tatis, consejero agrícola de la Embajada dominicana en Puerto Príncipe, y exigió, según su relato, 250,000 dólares por su liberación.

«Nosotros no vamos a dar ni 250 pesos», recordó el mandatario durante LA Agenda Semanal.

El presidente Luis Abinader explicó que se comunicó con el entonces primer ministro haitiano, Ariel Henry, y le planteó la posibilidad de realizar una operación conjunta de rescate, con autorización de Haití, si el funcionario no era liberado.

Según relató, las autoridades dominicanas habían localizado a Guillén Tatis y las fuerzas especiales estaban preparadas para actuar. El presidente estableció un plazo de 24 horas, pero el funcionario fue liberado y la operación no llegó a ejecutarse.

Las declaraciones surgieron cuando el presidente Luis Abinader explicó su respaldo al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ante la situación de cuatro ciudadanos salvadoreños en Haití. Para ilustrar su posición, recordó otros dos episodios que involucraron a dominicanos secuestrados en ese país.

El mandatario mencionó el secuestro de dos trabajadores dominicanos de una producción cinematográfica en 2021, caso por el que se comunicó directamente con el entonces presidente haitiano, Jovenel Moïse. Según explicó, ambos fueron liberados después de las gestiones realizadas tras esa conversación.

También recordó el secuestro de un conductor dominicano de autobús, a quien, según explicó, los secuestradores dejaron en libertad tan pronto se dieron cuenta de que era dominicano.

Al repasar estos antecedentes, el presidente Luis Abinader reveló que su gobierno no solo rechazó pagar el rescate exigido por Guillén Tatis, sino que llegó a movilizar fuerzas especiales y preparar una operación para liberarlo en coordinación con Haití.

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