Luis “El Gallo” respalda posición del presidente Abinader sobre la crisis haitiana

El líder de la Unión Demócrata Cristiana, Luis Acosta Moreta, Luis “El Gallo” , respaldó hoy las medidas y el accionar del presidente Luis Abinader para defender al país a consecuencia de la guerra civil de baja intensidad de Haití.

El presidente de la UDC destacó que el mandatario es un estadista responsable y sabe y conoce los problemas que podría enfrentar la nación, si la anarquía existente en Haití llega a nuestras fronteras.

Resaltó que las gloriosas fuerzas armadas dominicanas están prestas a defender el país, y rechazar cualquier intento de grupos de pandilleros de tratar de penetrar a territorio nacional.

Todos los dominicanos, sin distinción de seguimiento partidista o credo religioso, están en la obligación de respaldar las acciones del presidente Abinader que buscan proteger a la familia dominicana y defender la soberanía.

Consideró como una medida necesaria y realista que cualquier haitiano que portando armas y en acciones belicosas penetre a la República Dominicana se le trate como un terrorista y se le aplique la pena marcial que el caso demanda.

La soberanía nacional está por encima de cualquier circunstancia, por lo que las fuerzas armadas tienen la obligación de proteger el territorio nacional.

Al mismo tempo pidió que en el frente interno siga la política de deportación de indocumentados y se prosiga con mantener la frontera cerrada para los sin papeles.

La Dirección General de Migración debe redoblar la política de detener y luego de la plena identificación, proceder a mandar a Haití a todos los que han emigrado sin tener su documentación lista.

También rechazó las pretensiones de los sectores de la construcción y la agroindustria que quieren forzar con el alegato de que para producir tienen que contar con la mano de obra de inmigrantes indocumentados.

En este momento, la Patria demanda sacrificios y soluciones, cuando la anarquía en Haití llama a que se tomen todas las acciones necesarias para reivindicar la soberanía, la independencia y el patriotismo nacional.