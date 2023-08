Sépase bien que aquí hay haitianos y HAITIANOS. Los primeros, en minúsculas, constituyen la inmensa mayúscula parte que trabaja en todo lo trabajable para tener aquí lo que no tienen allá: vida. Los segundos, HAITIANOS con todas sus mayúsculas, entran a este país por cualquier lugar con una cuenta bancaria como pasaporte y un C. por A. anexo al apellido, propio o de sus grandes socios locales, con los que comparten numerosos negocios multimillonarios, como supermercados, gasolineras, hoteles y otros, en ninguno de los cuales se habla creole…(No. No los busque, que no va a encontrar en la “camiona” a ninguno de ellos).