Guido Gómez Mazara insta a jóvenes a prepararse en profesiones STEM para suplir demanda del mercado

Santo Domingo. – El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), Guido Gómez Mazara, instó a los jóvenes a estudiar profesiones de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), ya que representan un 75% de oportunidad de acceder al mercado laboral.

“El nivel de empleabilidad en la República Dominicana es un 75%, para gente que tenga un nivel de formación técnica o profesional en las áreas STEM. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que emprender, conectarse con el mundo de la tecnología, nos posibilita la oportunidad de tener de un mejor salario, de mejores condiciones de vida”, enfatizó.

Además, dijo que vincularse al mundo de la tecnología representa una reconfiguración del mercado laboral dominicano y de las modalidades de formación tradicional.

Asimismo, Gómez Mazara destacó el papel de la institución como catalizador del emprendimiento durante su participación en la segunda edición de EmprendeLab 2025, iniciativa que saludó, organizada por el Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme).

subrayó que el organismo regulador de las telecomunicaciones impulsa acciones que buscan consolidar el ecosistema emprendedor en el país, con un enfoque en la innovación tecnológica y la transformación digital, promoviendo ferias tecnológicas como INDOTEL 4.0, como herramienta esencial para estimular la competitividad.

También puntualizó que el INDOTEL trabaja en proyectos orientados a facilitar el acceso a capacitación a recursos tecnológicos, como la entrega de más 30 mil becas para la formación en áreas tecnológicas y programas de alfabetización digital, así como en la creación de condiciones que promuevan la digitalización de la economía dominicana y la disponibilidad de conectividad significativa.

EmprendeLab 2025 es un espacio para impulsar el talento dominicano y fomentar la cultura emprendedora, con la participación de actores del sector público, privado y académico. En ese marco, Gómez Mazara reiteró la disposición del INDOTEL de acompañar a los nuevos proyectos y fortalecer la innovación como motor de desarrollo económico y social.