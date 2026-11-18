Misión del FMI se reúne con ejecutivos de Banreservas para analizar el desempeño de la entidad

Santo Domingo.— Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezada por Michael Perks, se reunió con el presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, y otros funcionarios de la entidad para analizar el desempeño del banco durante el último año, como parte de la agenda de trabajo que desarrolla el organismo en la República Dominicana.

Durante el encuentro, ambas delegaciones pasaron balance a los resultados financieros y a la evolución de las operaciones de la institución. Los ejecutivos de Banreservas presentaron los principales indicadores de su gestión y respondieron las consultas de los representantes del organismo multilateral.

El intercambio permitió a la misión conocer con mayor detalle el comportamiento del banco propiedad del Estado dominicano y profundizar en las informaciones ofrecidas por los responsables de las áreas de Finanzas, Tesorería y Negocios.

Junto a Aguilera estuvieron Ysidro García, vicepresidente ejecutivo sénior de Negocios; Ramón Pimentel, vicepresidente ejecutivo sénior de Tesorería; Fernando Mir, vicepresidente ejecutivo sénior de Estrategia, Finanzas e Inteligencia Comercial; y José Manuel Obregón Alburquerque, vicepresidente ejecutivo de Negocios Internacionales y Gobierno Corporativo, entre otros funcionarios.

Al concluir la reunión, Perks expresó su satisfacción con los resultados presentados y las respuestas recibidas del equipo de Banreservas, que permitieron atender las inquietudes planteadas durante la sesión sobre el desempeño y la gestión de la institución financiera.

Además de Perks, la comitiva estuvo integrada por Nathaniel Arnold y Rasool Zandvakil, economistas senior; Ilya Stepanov, economista; Gerardo Peraza, representante residente del FMI en Centroamérica; y Frank Fuentes, representante de la República Dominicana ante el organismo.

La visita se enmarca en las consultas del Artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI, mediante las cuales el organismo examina periódicamente la evolución económica y financiera de sus países miembros y formula recomendaciones de política. Como parte de este proceso, la misión sostiene encuentros con autoridades y representantes del sistema financiero dominicano para conocer su desempeño, perspectivas y principales desafíos.

Visited 5 times, 5 visit(s) today