Santo Domingo. República Dominicana. – El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, recibió la visita de los señores Francisco Aristeguieta, responsable de Banca Transaccional y Negociones Globales del Scotiabank, y Jabar Singh, presidente del Scotiabank en República Dominicana y el Caribe, con quienes repasó el desempeño reciente y perspectivas de la economía dominicana y el sistema financiero local.

En la reunión el gobernador destacó la capacidad de la economía dominicana para sortear el actual escenario volátil y convulso a nivel global, con un desempeño mejor al previsto, con una expansión de 5.6 % en el mes de septiembre, acumulado de 4.6 % en enero-septiembre 2026 y una estimación de expansión en torno a 4.5 % al término del año.

Adicionalmente, resaltó que el país recibió flujos por inversión extranjera directa (IED) de unos US$4,500 millones en enero-septiembre de 2026, que facilitaron que las reservas internacionales alcanzaran unos US$15,200 millones al cierre de septiembre.

En ese tenor, Valdez Albizu señaló que la fortaleza del sistema financiero dominicano es uno de los atractivos fundamentales del país como destino para la IED, junto al clima de certidumbre, la paz social, la seguridad jurídica y la credibilidad de su política monetaria.

En ese contexto, el gobernador indicó que el conjunto de entidades de intermediación financiera se mantiene robusto, capitalizado y con alta rentabilidad, con el índice de solvencia ubicado en 18.97 % a junio, superior al mínimo regulatorio de 10 %, la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) se ubicó en 23.11 % y la rentabilidad sobre los activos (ROA) en 2.90 %.

De su parte, los ejecutivos del Scotiabank saludaron el apoyo y apertura al diálogo de las autoridades monetarias y financieras, elementos que consideraron de importancia para la buena gestión y desarrollo del mercado bancario y financiero. A su vez, expresaron su entusiasmo por los logros alcanzados por el país en materia económica y financiera, mientras manifestaron sus planes de continuar ampliando su presencia y operaciones en la República Dominicana, al considerar favorablemente la estabilidad de la economía dominicana y las ventajas y oportunidades que ofrece.

Durante la reunión se repasaron las fortalezas evidenciadas en los avances alcanzados en materia de seguridad de la información y cibernética, así como en la profundización de las políticas sobre lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

El gobernador estuvo acompañado de los señores Ervin Novas Bello, gerente; Joel Tejeda Comprés, subgerente de Políticas Monetarias, Cambiaria y Financiera; Carlos Delgado Urbáez, director de Regulación y Estabilidad Financiera; y José Perdomo, director de Tesorería.

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