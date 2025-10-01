Grupo GBC pagó más RD$1,500 millones de impuestos al fisco del 2018 al 2024; sus ventas superan los 70 mil millones en siete años

Santo Domingo, 01 de octubre.- El Grupo GBC reafirmó hoy su contribución al desarrollo del país, luego de 28 años ininterrumpidos en el mercado farmacéutico, con una empleomanía de 4,238 empleados diseminados en el territorio nacional y una venta superior a los RD$70 mil millones en los últimos siete años.

Atribuyó su crecimiento como empresa a un trabajo en equipo, ser pionero en descuento de medicamentos y una clara visión social, donde la salud de la gente está por encima del interés económico, en especial a favor de los más pobres.

“Es mejor ganar menos, pero llegar con nuestras sucursales a los lugares que otros han despreciado; los más pobres son los que más se benefician de nuestros descuentos y acciones sociales”, expresa la entidad.

El grupo GBC, líder del mercado nacional en la venta de medicamentos al detalle, que cuenta con 184 sucursales en todo el territorio nacional, desde el 2018 al 2024 ha aportado al fisco RD$1,563,360,099.36 de impuestos sobre la renta; RD$893,671,693.51 a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), RD$42,168,202.00 de aporte al Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP).

Así como también RD$1,210,307,075.59 de anticipos, RD$142,517,003.16 de Retención de Asalariados (IR-13), RD$53,845,003.19 de Impuesto sobre Retribuciones Complementarias (R-17) y RD$154,139,545.58 de itebis retenido.

Ventas

La confianza de los clientes ha dejado a este grupo farmacéutico grandes dividendos por concepto de venta, por ejemplo: durante el 2018 vendió RD$2,490,749,855.73; en el 2019 RD$3,676,471,996.91; en el 2020 RD$5,641,434,639.43; en el 2021 RD$7,998,135,309.27, en el 2022 RD$11,299,103,318.80; en 2023 RD$16,337,442,965.07 y durante el 2024 RD$23,196,624,857.42, para un total de RD$70,669,962,842.63

En su papel de apoyo al crecimiento nacional ha hecho aportes significativos a instituciones sin fines de lucro como las fundaciones Amaury Germán Aristy, Dominicana de Obesidad y Prevención Cardiovascular, Manos Unidas por el Autismo, Amigos contra el Cáncer Infantil, Unidos por la Sangre y LASO.

También, ha hecho aportes económicos importantes a la celebración de múltiples eventos culturales, deportivos, religiosos y profesionales.

Entre éstos se destacan los clubes deportivos Bameso, Mauricio Báez, San Lázaro, San Carlos y las llamadas Reinas del Caribe del Voleibol Dominicano.

En tal sentido, como entidad y económica, reafirmó su firme decisión de continuar apoyando todas las acciones en beneficio de los dominicanos, sus instituciones, en especial las más necesitadas.

Los propietarios de GBC ratifican su compromiso empresarial de continuar aportando a la mejora de la salud de los clientes, el desarrollo económico y a creación de empleos, tal y como ha sido su trayectoria de 28 años.





