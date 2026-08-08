INTRANT reconoce a DOMICEM por reducir riesgos viales y proteger la vida
La empresa fue distinguida en la primera edición del Premio Nacional de
Seguridad Vial por los resultados de su gestión preventiva en el transporte
pesado y el alcance comunitario de su programa “Salvando Vidas”.
Santo Domingo, República Dominicana.– DOMICEM fue reconocida por el
Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) en la primera
edición del Premio Nacional de Seguridad Vial, por implementar un modelo que
combina la prevención de riesgos en sus operaciones de transporte pesado
con acciones educativas y de protección dirigidas a motociclistas.
La distinción, otorgada en la categoría Gestión Empresarial de la Seguridad
Vial, destaca las medidas implementadas por la empresa para fortalecer la
seguridad de su flota, así como el impacto de su programa “Salvando Vidas”,
iniciativa que comenzó entre colaboradores y contratistas y posteriormente se
extendió a residentes de Sabana Grande de Palenque.
“Salvando Vidas” nació para crear conciencia, promover el respeto por las
normas de tránsito y proteger a quienes comparten las vías con nosotros.
Entendemos que prevenir accidentes también es una forma de cuidar a
nuestras comunidades”, expresó Adriano Brunetti, CEO de DOMICEM.
Prevención con resultados medibles
DOMICEM opera una flota de más de 60 camiones, que realiza
aproximadamente 20,300 viajes al año. Para reducir los riesgos asociados a
esta operación, la empresa ha implementado capacitaciones continuas en
manejo defensivo, monitoreo mediante GPS, inspecciones técnicas, pruebas
aleatorias de alcoholemia, evaluaciones psicotécnicas y seguimiento
sistemático de incidentes.
Estas acciones han generado resultados concretos. El índice de seguridad vial
de DOMICEM, que mide los accidentes atribuibles a sus conductores por cada
millón de kilómetros recorridos, disminuyó de 1.6 en 2023 a menos de 1.0 en
2026, reflejando una mejora sostenida en sus estándares de prevención y
conducción segura.
De la operación a la comunidad
“Salvando Vidas” inició en 2023 con charlas de sensibilización en las que
participaron más de 180 colaboradores y contratistas. Paralelamente, la
cementera desarrolló jornadas de renovación de licencias y registro de
motocicletas que beneficiaron a más de 500 personas, incluidos residentes de
Sabana Grande de Palenque.
En 2024, la iniciativa incorporó inspecciones técnicas de motocicletas y la
entrega de 379 cascos, luces y chalecos reflectivos a colaboradores y
contratistas que utilizan este medio de transporte para desplazarse
diariamente.
Posteriormente, el programa llegó a las calles y paradas de motocicletas del
municipio, donde más de 500 personas participaron en jornadas de orientación
sobre conducción responsable, uso adecuado del casco y cumplimiento de las
normas de tránsito.
A estas acciones se sumaron nuevas jornadas de renovación de licencias y
registro de motocicletas que beneficiaron a más de 300 personas, facilitando el
acceso de la comunidad a servicios relacionados con la formalización y la
conducción segura.
DOMICEM fue una de las 13 empresas reconocidas en la primera edición del
Premio Nacional de Seguridad Vial, creado para destacar iniciativas
empresariales que contribuyen a prevenir siniestros de tránsito y fortalecer la
seguridad en las vías de República Dominicana.
Sobre DOMICEM
Es una empresa productora y comercializadora de cemento en República Dominicana,
comprometida con la calidad, la eficiencia de sus operaciones y el desarrollo
sostenible. Desde su planta ubicada en Sabana Grande de Palenque, San Cristóbal,
impulsa iniciativas orientadas a la seguridad, la protección ambiental y el bienestar de
sus colaboradores y comunidades vecinas. A través de sus programas de
responsabilidad social, promueve acciones de educación, prevención y desarrollo
comunitario vinculadas con las necesidades de su entorno.