INTRANT reconoce a DOMICEM por reducir riesgos viales y proteger la vida

La empresa fue distinguida en la primera edición del Premio Nacional de

Seguridad Vial por los resultados de su gestión preventiva en el transporte

pesado y el alcance comunitario de su programa “Salvando Vidas”.



Santo Domingo, República Dominicana.– DOMICEM fue reconocida por el

Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) en la primera

edición del Premio Nacional de Seguridad Vial, por implementar un modelo que

combina la prevención de riesgos en sus operaciones de transporte pesado

con acciones educativas y de protección dirigidas a motociclistas.

La distinción, otorgada en la categoría Gestión Empresarial de la Seguridad

Vial, destaca las medidas implementadas por la empresa para fortalecer la

seguridad de su flota, así como el impacto de su programa “Salvando Vidas”,

iniciativa que comenzó entre colaboradores y contratistas y posteriormente se

extendió a residentes de Sabana Grande de Palenque.

“Salvando Vidas” nació para crear conciencia, promover el respeto por las

normas de tránsito y proteger a quienes comparten las vías con nosotros.

Entendemos que prevenir accidentes también es una forma de cuidar a

nuestras comunidades”, expresó Adriano Brunetti, CEO de DOMICEM.

Prevención con resultados medibles

DOMICEM opera una flota de más de 60 camiones, que realiza

aproximadamente 20,300 viajes al año. Para reducir los riesgos asociados a

esta operación, la empresa ha implementado capacitaciones continuas en

manejo defensivo, monitoreo mediante GPS, inspecciones técnicas, pruebas

aleatorias de alcoholemia, evaluaciones psicotécnicas y seguimiento

sistemático de incidentes.

Estas acciones han generado resultados concretos. El índice de seguridad vial

de DOMICEM, que mide los accidentes atribuibles a sus conductores por cada

millón de kilómetros recorridos, disminuyó de 1.6 en 2023 a menos de 1.0 en

2026, reflejando una mejora sostenida en sus estándares de prevención y

conducción segura.

De la operación a la comunidad

“Salvando Vidas” inició en 2023 con charlas de sensibilización en las que

participaron más de 180 colaboradores y contratistas. Paralelamente, la

cementera desarrolló jornadas de renovación de licencias y registro de

motocicletas que beneficiaron a más de 500 personas, incluidos residentes de

Sabana Grande de Palenque.

En 2024, la iniciativa incorporó inspecciones técnicas de motocicletas y la

entrega de 379 cascos, luces y chalecos reflectivos a colaboradores y

contratistas que utilizan este medio de transporte para desplazarse

diariamente.

Posteriormente, el programa llegó a las calles y paradas de motocicletas del

municipio, donde más de 500 personas participaron en jornadas de orientación

sobre conducción responsable, uso adecuado del casco y cumplimiento de las

normas de tránsito.

A estas acciones se sumaron nuevas jornadas de renovación de licencias y

registro de motocicletas que beneficiaron a más de 300 personas, facilitando el

acceso de la comunidad a servicios relacionados con la formalización y la

conducción segura.

DOMICEM fue una de las 13 empresas reconocidas en la primera edición del

Premio Nacional de Seguridad Vial, creado para destacar iniciativas

empresariales que contribuyen a prevenir siniestros de tránsito y fortalecer la

seguridad en las vías de República Dominicana.

Sobre DOMICEM

Es una empresa productora y comercializadora de cemento en República Dominicana,

comprometida con la calidad, la eficiencia de sus operaciones y el desarrollo

sostenible. Desde su planta ubicada en Sabana Grande de Palenque, San Cristóbal,

impulsa iniciativas orientadas a la seguridad, la protección ambiental y el bienestar de

sus colaboradores y comunidades vecinas. A través de sus programas de

responsabilidad social, promueve acciones de educación, prevención y desarrollo

comunitario vinculadas con las necesidades de su entorno.

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