Grafía de Luz 2026: UNAPEC convierte la música en imágenes y celebra 24 años de creatividad visual

Santo Domingo, 2026. La Universidad APEC (Unapec), a través de su Facultad de Artes y Comunicación, inauguró la exposición “Grafía de Luz 2026”, una muestra artística que celebra sus 24 años de trayectoria consolidándose como uno de los espacios académicos y creativos más importantes dedicados a la fotografía universitaria en la República Dominicana. Bajo el lema “Una canción hecha fotografía”, la exposición transforma la música en imágenes cargadas de emoción, narrativa y sensibilidad visual.

La exposición estará abierta al público durante todo el mes de mayo en Galería 360, y reúne 25 carteles visuales creados por estudiantes de las carreras de Publicidad, Diseño Gráfico, Comunicación Digital y Cinematografía, fruto de un proceso formativo y creativo desarrollado en las asignaturas de Fotografía I, Fotografía II, Fotografía Publicitaria y Fotografía Cinematográfica.

Durante el acto inaugural realizado en Galería 360, la doctora Alicia Álvarez, decana de la Facultad de Artes y Comunicación, expresó que esta edición representa mucho más que una exposición académica, al convertirse en un escenario abierto a la ciudad donde convergen el arte, la creatividad y la comunicación visual.

“Hoy celebramos no solo una exposición, sino un concierto visual: una invitación a mirar con los oídos y a escuchar con los ojos”, expresó la académica al destacar que cada fotografía expuesta es el resultado de un profundo ejercicio interpretativo en el que los estudiantes lograron traducir la emoción y narrativa de una canción en una experiencia visual única.

La muestra reúne el talento de estudiantes de las carreras de Diseño Gráfico, Publicidad, Comunicación Digital y Cinematografía, quienes asumieron el reto creativo de convertir sonidos, emociones y melodías en imágenes capaces de dialogar con el espectador a través de la luz, la composición y el simbolismo artístico.

En sus palabras, la doctora Álvarez resaltó que la fotografía no solo registra la realidad, sino que también la interpreta y resignifica como un poderoso lenguaje visual. Señaló que cada obra presentada evidencia cómo la imagen puede transformarse en discurso artístico mediante técnicas especializadas como light painting, fotografía nocturna, blanco y negro y captura de alta velocidad.

Asimismo, destacó que Grafía de Luz ha marcado durante más de dos décadas un importante hito creativo y conceptual dentro de Unapec, impulsando la sensibilidad artística y el pensamiento visual de generaciones de estudiantes y docentes vinculados a la fotografía.

De su lado, Lourdes Javier Campos, coordinadora de la carrera de Publicidad, agradeció el respaldo de las autoridades académicas y administrativas de la universidad, así como el compromiso del equipo docente y de los estudiantes participantes, quienes hicieron posible esta nueva edición de la exposición.

Explicó que para Grafía de Luz 2026 un jurado integrado por diez docentes de la Facultad de Artes y Comunicación realizó un proceso de evaluación entre 78 fotografías presentadas, de las cuales primero fueron seleccionadas 44 y posteriormente una colección final de 25 imágenes. Cada estudiante eligió una canción como inspiración principal para construir su propuesta fotográfica.

La exposición reúne obras desarrolladas mediante diversas técnicas visuales que reflejan creatividad, dominio técnico y sensibilidad artística, permitiendo que cada fotografía cuente una historia inspirada en la música y en las emociones humanas.

Con esta edición número 24, Unapec reafirma su compromiso con el impulso del arte, la innovación y la formación integral de nuevos talentos creativos, consolidando a Grafía de Luz como una plataforma que une comunicación, fotografía y expresión artística en un mismo escenario.

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