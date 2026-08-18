Mecanización permitirá reducir entre 15 % y 20 % los costos de producción agropecuaria

PROSEMA busca elevar la rentabilidad de los productores mediante la incorporación de tecnología y una menor dependencia de mano de obra

La mecanización de las labores agrícolas permitirá reducir entre un 15 % y un 20 % los costos de producción agropecuaria, lo que contribuirá a mejorar la rentabilidad de los productores y elevar la competitividad del campo dominicano mediante un uso más eficiente de la tecnología, los equipos y la mano de obra.

El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, destacó este impacto durante la reciente puesta en marcha del Programa de Servicios y Mecanización Agricola del Ministerio de Agricultura (PROSEMA), al señalar que la iniciativa tiene como objetivo central “producir más, producir mejor y, sobre todo, reducir costos”.

La estrategia busca transformar progresivamente las labores agrícolas mediante la incorporación de maquinaria en las diferentes etapas del proceso productivo, desde la preparación del terreno y la siembra hasta el manejo de los cultivos, la recolección y la poscosecha.

De acuerdo con el ministro, la mecanización permitirá además responder a uno de los principales desafíos que enfrenta actualmente el sector: la creciente escasez y el encarecimiento de la mano de obra extranjera, situación que impacta directamente los costos y la productividad de las unidades agrícolas.

“Pero la respuesta no puede ser abandonar al productor frente al problema. La respuesta es mecanizar. Incorporar tecnología. Y producir con mayor eficiencia”, afirmó Espaillat Bencosme.

El programa contempla alcanzar niveles de mecanización de hasta alrededor de un 90 % en cultivos como arroz, maíz, sorgo y habichuela, mientras que en plátano y banano la meta es superar el 60 %, mediante una adecuada planificación de la siembra.

El programa inició su implementación en San Juan de la Maguana y continuará de manera gradual en otras zonas productivas del país, entre ellas La Vega, Arenoso, Las Matas de Santa Cruz, Valverde y Constanza.

En estas localidades se establecerán Parcelas Demostrativas de Mecanización, donde se llevarán los equipos directamente al campo para mostrar su funcionamiento, capacitar a los productores y determinar cuáles tecnologías se adaptan mejor a cada cultivo y región.

Como parte del programa, el Ministerio de Agricultura trabaja junto al INFOTEP y empresas distribuidoras en la formación de operadores y mecánicos especializados, con el propósito de garantizar el manejo adecuado de las nuevas tecnologías.

En una segunda etapa se facilitará el acceso de los productores a las maquinarias mediante financiamientos flexibles con el apoyo del Banco Agrícola, BANDEX y la banca privada. Para los pequeños productores se impulsarán esquemas asociativos y cooperativos que permitan compartir equipos y reducir costos.

El Gobierno contempla una inversión superior a los RD$200 millones para la implementación del programa, que posteriormente será extendido a escala nacional mediante el fortalecimiento y modernización de PROSEMA, ampliando progresivamente los servicios de maquinaria que ofrece el Ministerio de Agricultura.

Espaillat Bencosme destacó que PROSEMA busca democratizar el acceso a la tecnología para que los pequeños y medianos productores puedan beneficiarse de herramientas que les permitan aumentar su productividad, reducir sus costos y mejorar la rentabilidad de sus actividades.

La iniciativa forma parte de la estrategia de modernización y tecnificación del sector agropecuario, que representa aproximadamente el 5.6 % del producto interno bruto, genera alrededor del 8.8 % del empleo nacional y aporta cerca del 11.8 % de las exportaciones dominicanas.

La puesta en marcha de PROSEMA fue encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader, en San Juan de la Maguana, desde donde comenzó la implementación del programa que el Gobierno proyecta llevar progresivamente a las principales zonas productivas del país.

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