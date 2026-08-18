Fedombal anuncia preselección partidos ante Brasil y Chile en Cuarta Ventana Clasificatoria

SANTO DOMINGO, RD.- La Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) anunció este domingo la preselección de 25 jugadores disponibles que integrarán el equipo nacional de baloncesto masculino de mayores para los siguientes dos partidos del mes de agosto, en la Cuarta Ventana Clasificatoria a la Copa Mundial de Baloncesto Catar 2027.

Rafael Uribe, presidente de Fedombal, y Junior Páez, gerente general, oficializaron la lista de 25 jugadores convocados y presentados a la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), la cual es encabezada por Chris Duarte, Andrés Feliz, Jean Montero y Jassel Pérez.

También, por Ángel Luis Delgado, Luis David Montero, Omar Silverio, Ángel Núñez, Juan Guerrero, Joel Soriano, Andersson García, Lester Quiñones, Gelvis Solano, Luis Santos, Jhery Matos, Koby Brea, Alfred Horford y Karl-Anthony Towns, David Jones, Rafael Castro, Justin Minaya, RJ Luis Jr., Luismal Ferreiras, Chad Baker Mazara y Richard Bautista.

Uribe y Páez dijeron que de esos jugadores de la preselección saldrán los 12 de la plantilla oficial que se medirá a Brasil y Chile, que estará dirigida nuevamente por el técnico argentino Néstor -Ché- García, quien anunciará el inicio de los entrenamientos en los próximos días.

La escuadra quisqueyana vuelve al ruedo el 27 y 31 de agosto de este año con dos importantes compromisos, uno como visitante y el otro de local, respectivamente.

Los dominicanos (4-2) viajarán el jueves 27 a la ciudad de Brasilia, para medirse ante la anfitriona selección suramericana de Brasil (6-0), en un partido previsto para las 8:10 de la noche (hora en RD), en el Gimnasio Nilson Nelson.

Posteriormente, el lunes 31, la selección tricolor recibirá a Chile (2-4), a las 8:10 de la noche, en la remozada Arena BanReservas Profesor Virgilio Travieso Soto, en Santo Domingo.

Dominicana (4-2), Chile (2-4) y Brasil (6-0) son parte de seis equipos que conforman el grupo E, México (3-3), Colombia (3-3) y los Estados Unidos (5-1), y en el grupo F se ubican Canadá (6-0), Uruguay (5-1), Argentina (5-1), Puerto Rico (2-4), Bahamas (2-4) y Panamá (2-4).

Los tres mejores equipos de ambos grupos y el mejor cuarto lugar, entre los dos, completan los siete clasificados por el Continente Americano a la Copa Mundial de Basket Catar 2027.

PIE DE FOTO

Equipo nacional de baloncesto masculino de mayores que jugó ante Nicaragua, en la pasada ventana.

Visited 2 times, 1 visit(s) today