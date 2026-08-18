La bandera de la Restauración fue confeccionada en Haití

Roberto Valenzuela

Hay episodios de nuestra historia que, cuando se observan con detenimiento, parecen difíciles de explicar. Uno de ellos es la participación haitiana en la Guerra de la Restauración.

Dominicanos y haitianos habían protagonizado durante años conflictos por el control de la isla. Sin embargo, cuando República Dominicana fue anexada a España en 1861 por el general Pedro Santana, surgió una circunstancia histórica paradójica: sectores haitianos terminaron prestando apoyo a los dominicanos que combatían contra el poder español.

La Restauración fue, en realidad, la segunda lucha dominicana por recuperar la soberanía. La primera había culminado con la proclamación de la Independencia el 27 de febrero de 1844, después de 22 años de dominación haitiana. Diecisiete años más tarde, en 1861, Santana anexó el país a España. Dos años después comenzó la Guerra de la Restauración, que culminaría en 1865 con el restablecimiento de la soberanía dominicana. La Academia Dominicana de la Historia sitúa la Guerra de la Restauración entre 1863 y 1865. Y aquí aparece un capítulo sorprendente: parte de la logística de los restauradores se organizó desde territorio haitiano. La Academia de la historia logró recopilar testimonios de cómo, cuándo, la forma en que sectores haitianos apoyaron a los revolucionarios dominicanos durante la Guerra de la Restauración.

Por ejemplo, cuando los combatientes dominicanos eran perseguidos por las tropas españolas, muchos cruzaban la frontera y se refugiaban en Haití. Allí conseguían apoyo, municiones y armas, se reorganizan y regresaban al territorio dominicano para continuar la lucha.

El general Benito Monción dejó un testimonio revelador: «Habiéndose agotado las municiones, me puse en camino para Haití con el empeño de conseguirlas».

Monción relató que, en Trou, el general haitiano Silvain Salnave le ofreció armas y pertrechos que estaba reuniendo mediante una suscripción entre sus amigos de Cabo Haitiano.

Pero el episodio más llamativo tiene que ver con nuestra bandera. Monción contó que, al llegar a Cabo Haitiano, encontró a Santiago Rodríguez y allí recibió de manos de Huberto Marsán la primera bandera dominicana que ondeó en las filas de la Revolución.

El propio Monción lo dejó registrado así: «En la ciudad al señor Huberto Marsán, quien me regaló, hecha por él, la primera bandera dominicana que flotó en las filas de la Revolución». Por tanto, puede afirmarse que la primera bandera que acompañó a los restauradores en aquella etapa decisiva fue confeccionada en Cabo Haitiano, en territorio de la vecina República de Haití.

No fue simplemente un detalle simbólico. En Cabo Haitiano también se fabricaron los primeros cartuchos y se reunieron otros elementos necesarios para continuar la guerra. El testimonio de Casimiro Rodríguez, hermano de Santiago Rodríguez, confirma que allí se organizaron recursos para reanudar la ofensiva contra las tropas españolas.

El 15 de agosto de 1863, los restauradores salieron de territorio haitiano. Al día siguiente, 16 de agosto, la bandera dominicana fue levantada en Capotillo, dando inicio a la etapa decisiva de la Guerra de la Restauración.

La historia deja así una paradoja difícil de ignorar: dos pueblos que habían combatido entre sí por el control de la isla terminaron coincidiendo, al menos en determinados sectores y circunstancias, frente a una potencia extranjera que había ocupado la parte oriental.

La Restauración no fue una guerra de haitianos contra España ni una alianza formal entre ambos Estados. Fue una lucha dominicana por recuperar la soberanía, en la que ciudadanos haitianos y algunos actores de la frontera prestaron una colaboración que resultó importante para los restauradores. De hecho, la documentación histórica muestra que la posición oficial del Gobierno haitiano fue mucho más cautelosa y llegó incluso a negar el reconocimiento diplomático al Gobierno restaurador.

Pero el hecho permanece: la bandera que acompañó a los restauradores en aquel momento crucial de nuestra historia fue confeccionada en Cabo Haitiano.

Y quizá ese sea uno de los episodios más curiosos de nuestra historia: la bandera que simbolizaba la recuperación de la soberanía dominicana fue confeccionada en territorio haitiano.

Fuente: Revista Clío (2013)-Academia Dominicana de la Historia.

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