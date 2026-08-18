Aportes de los veganos a la guerra restauradora de1863-1865

Alfredo Cruz Polanco

alfredocruzpolanco@gmail.com Son muchos los dominicanos y dominicanas que desconocen qué se conmemora un día como hoy. En esta ocasión conmemoramos el 163 aniversario del inicio de la guerra restauradora de nuestra Independencia, la cual empezó con el Grito de Capotillo, mediante la cual nuestra nación se liberó del yugo del imperio español, volviendo a ser libre, soberana e independiente, tal como lo soñó, ideó, luchó y se sacrificó el fundador de nuestra nación, el Patricio Juan Pablo Duarte y Díez. En esta fecha la República Dominicana recuperó su independencia del imperio español, luego de haber sido anexada por intereses particulares del dictador y traidor a la Patria, Pedro Santana, en el año 1861.

Como hubo una gran representación de unos cuarenta veganos y veganas, que participaron activamente en la guerra restauradora, hemos querido aprovechar la oportunidad para dar a conocer algunos de los que más se destacaron en la misma, 0al lado del general Gregorio Luperón, la primera espada de dicha guerra restauradora; de Gaspar Polanco, Fernando Valerio, Santiago Rodríguez, José María Imbert, Cayetano Germosén, Pedro Antonio (Pepillo) Salcedo, José Contrera, Antonio Pimentel, Olegario Tenares, entre otros héroes nacionales.



Entre los héroes y mártires veganos que más se destacaron y que ofrendaron sus vidas por nuestra Restauración, se encuentran: Basiiio Gil, el primer vegano en caer, abrazado a un cañon español; Benito Monción, José Cocepción Taveras, Manuel Lora, Marcos Trinidad, Pedro Blanco, Juana Saltitopa,.Manuel Custodio Abreu, Antonio Caba, Esteban Viloria, Casimiro de Moya, Toribio Ramirez, Carlos Maria Sanchez Manuel Mejia, José Cabrera, el General José Durán, de Jarabacoa; Juan Alvarez Cartagena, Pablo Germosén, José Gómez, Pro. Dionicio Moya, Cristobal José Moya, entre otros y otras.

Gracias a su entrega y sacrificios pudimos recobrar y mantener nuestra independencia, que siempre fue el sueño del fundador de nuestra nacionalidad, el patricio Juan Pablo Duarte y Diez, que aunque con algunas amenazas, hoy podemos expresar a viva voz que la República Dominicana es libre y soberana de toda potencia extranjera.

La mayoría de ellos han sido honrados con el nombre de una de nuestras calles en los barrios y centro de la ciudad de La Vega.

Hemos considerado como oportuna y atinada la idea de traer a colación un día como hoy, algunos de los nombres de los veganos y veganas más destacados, a los héroes, heroínas y mártires que ofrendaron sus vidas para que volviéramos a ser libres y soberanos de toda potencia extranjera, a los que emularon el gesto y el ejemplo del Padre de la Patria.

Este acontecimiento ha sido considerado como una de las epopeyas más dignas y patrióticas; como uno de los acontecimientos de mayor trascendencia, arrojo, valentía, sacrificios y entrega de los dominicanos del siglo XIX y de nuestra historia reciente, el cual culminó en el año 1865, con el retiro y la derrota del ejército español. Desgraciadamente, este hecho histórico al igual que otros acontecimientos importantes de nuestra historia, ocurridos recientemente, no han sido dado a conocer en su justa dimensión a los jóvenes estudiantes de nuestras escuelas y colegios. La mayoría de ellos los desconocen, ya que por la incompetencia e intereses particulares de los funcionarios del Ministerio de Educación de los distintos gobiernos, nuestro sistema educativo actual no lo recoge en los libros de textos. Si nuestro sistema educativo los incluyera en los textos escolares y los propios maestros se encargaran de enseñar y dar a conocer esos acontecimientos históricos recientes ocurridos en nuestro pais, de seguro que los alumnos pensaran y actuaran de forma diferente. ¡Loor y Gloria Eterna a todos los héroes y mártires que onfrendaron sus vidas por la Restauración de la independencia de la República Dominicana ! El autor es Contador Público Autorizado

Máster en Relaciones Internacionales

Ex diputado al Congreso Nacional

Ex miembro de la Cámara de Cuentas 2010-2016

Visited 2 times, 1 visit(s) today