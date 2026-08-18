Aportes de los veganos a la guerra restauradora de1863-1865
alfredocruzpolanco@gmail.com
Son muchos los dominicanos y dominicanas que desconocen qué se conmemora un día como hoy. En esta ocasión conmemoramos el 163 aniversario del inicio de la guerra restauradora de nuestra Independencia, la cual empezó con el Grito de Capotillo, mediante la cual nuestra nación se liberó del yugo del imperio español, volviendo a ser libre, soberana e independiente, tal como lo soñó, ideó, luchó y se sacrificó el fundador de nuestra nación, el Patricio Juan Pablo Duarte y Díez.
En esta fecha la República Dominicana recuperó su independencia del imperio español, luego de haber sido anexada por intereses particulares del dictador y traidor a la Patria, Pedro Santana, en el año 1861.
Como hubo una gran representación de unos cuarenta veganos y veganas, que participaron activamente en la guerra restauradora, hemos querido aprovechar la oportunidad para dar a conocer algunos de los que más se destacaron en la misma, 0al lado del general Gregorio Luperón, la primera espada de dicha guerra restauradora; de Gaspar Polanco, Fernando Valerio, Santiago Rodríguez, José María Imbert, Cayetano Germosén, Pedro Antonio (Pepillo) Salcedo, José Contrera, Antonio Pimentel, Olegario Tenares, entre otros héroes nacionales.
Entre los héroes y mártires veganos que más se destacaron y que ofrendaron sus vidas por nuestra Restauración, se encuentran: Basiiio Gil, el primer vegano en caer, abrazado a un cañon español; Benito Monción, José Cocepción Taveras, Manuel Lora, Marcos Trinidad, Pedro Blanco, Juana Saltitopa,.Manuel Custodio Abreu, Antonio Caba, Esteban Viloria, Casimiro de Moya, Toribio Ramirez, Carlos Maria Sanchez Manuel Mejia, José Cabrera, el General José Durán, de Jarabacoa; Juan Alvarez Cartagena, Pablo Germosén, José Gómez, Pro. Dionicio Moya, Cristobal José Moya, entre otros y otras.
La mayoría de ellos han sido honrados con el nombre de una de nuestras calles en los barrios y centro de la ciudad de La Vega.
Desgraciadamente, este hecho histórico al igual que otros acontecimientos importantes de nuestra historia, ocurridos recientemente, no han sido dado a conocer en su justa dimensión a los jóvenes estudiantes de nuestras escuelas y colegios. La mayoría de ellos los desconocen, ya que por la incompetencia e intereses particulares de los funcionarios del Ministerio de Educación de los distintos gobiernos, nuestro sistema educativo actual no lo recoge en los libros de textos.
Si nuestro sistema educativo los incluyera en los textos escolares y los propios maestros se encargaran de enseñar y dar a conocer esos acontecimientos históricos recientes ocurridos en nuestro pais, de seguro que los alumnos pensaran y actuaran de forma diferente.
¡Loor y Gloria Eterna a todos los héroes y mártires que onfrendaron sus vidas por la Restauración de la independencia de la República Dominicana !
El autor es Contador Público Autorizado
Máster en Relaciones Internacionales
Ex diputado al Congreso Nacional
Ex miembro de la Cámara de Cuentas 2010-2016