Gobernador Valdez Albizu y ministro Magín Díaz se reúnen con misión del FMI para iniciar ‘Staff Visit’ con la República Dominicana

Santo Domingo. República Dominicana. El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, acompañado del ministro de Hacienda y Economía (MHE), Magín Díaz, recibieron a una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezada por Ricardo Llaudes, con objeto de recabar datos preliminares de la economía dominicana como parte de una misión de Staff del FMI que estará en el país hasta este próximo viernes 12 de junio.

Durante el encuentro realizado en la sede del BCRD, Valdez Albizu les expresó que “el conflicto bélico en el Medio Oriente encuentra a la economía dominicana en un proceso de recuperación gradual, con una expansión interanual acumulada de 4.0 % en enero-abril de 2026, impulsado principalmente por los sectores de construcción, manufactura de zonas francas y hoteles, bares y restaurantes”.

En ese tenor, les informó que “la economía dominicana generó ingresos por turismo por US$3,910 millones en enero-marzo, mientras que la inversión extranjera directa totalizó US$1,537 millones en el primer trimestre”.

Asimismo, Valdez Albizu les indicó que “al mes de abril, las exportaciones totales acumuladas alcanzaron los US$5,689 millones y las remesas familiares unos US$4,080 millones. Este dinamismo del sector externo ha contribuido a la estabilidad relativa del tipo de cambio, con una apreciación acumulada del peso en torno al 8.0 % durante los meses transcurridos en el año”.

El gobernador señaló que, entre los pronósticos actuales, “se prevé que durante el resto del año continúe el buen desempeño del sector externo, proyectándose un déficit de cuenta corriente en torno a 1.4 % del producto interno bruto (PIB) para el cierre del año, que sería financiado con holgura por una inversión extranjera directa (IED) proyectada de US$5,346 millones”.

Con respecto al mercado laboral, Valdez Albizu destacó “el buen desempeño en el primer trimestre de 2026, reflejado en una población ocupada que alcanzó 5,236,178 personas, equivalente a un aumento interanual de 118,631 nuevos ocupados netos. De esta forma, la tasa de desocupación abierta se ubicó en 5.0 % en enero-marzo de 2026, similar al promedio registrado en el año 2025”.

Y en lo referente al índice de precios al consumidor (IPC), el gobernador les informó que “debido al impacto de la guerra en Medio Oriente, los modelos de pronósticos indican que la inflación interanual podría mantenerse temporalmente por encima del límite superior del rango meta de 4 % ± 1 %, durante los próximos meses, retornando al rango objetivo durante el cuarto trimestre del año, conforme se disipe el impacto de los mayores precios del petróleo”.

Por último, en el apartado del sector financiero, Valdez Albizu precisó el sistema financiero se mantiene robusto, capitalizado y con alta rentabilidad. El índice de solvencia se ubicó en 18.8 % en marzo de 2026, superior al mínimo regulatorio de 10%, en tanto que el coeficiente de morosidad fue de 1.7 % en abril de 2026, mientras que la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) se ubicó en 21.3 % y sobre los activos (ROA) en 2.7 %”

De este modo, concluyó que “la economía dominicana cuenta con fuertes fundamentos, un robusto sistema financiero y una probada capacidad de resiliencia que le permitirán sortear este choque externo adverso. Asimismo, el BCRD reitera su compromiso con su objetivo de inflación y con la estabilidad macroeconómica”.

Por su parte, el ministro de Hacienda y Economía, Magín J. Díaz, destacó el desempeño de la economía dominicana durante 2025 y el papel de la inversión pública como motor para retomar la senda de crecimiento. “En 2025 logramos aumentar el gasto de capital desde el 2.2 % del PIB presupuestado hasta el 2.6 %, sin generar presiones sobre la deuda y, al mismo tiempo, reduciendo el gasto corriente con respecto al año anterior, por lo que la regla fiscal se cumplió de manera holgada.”, afirmó.

Asimismo, señaló que durante 2026 la política fiscal se concentra en aplicar medidas prudentes para enfrentar el contexto internacional adverso, al tiempo que se salvaguardan la equidad y la sostenibilidad de las finanzas públicas.

De su lado, Ricardo Llaudes, jefe de la delegación del FMI, señaló que “el panorama internacional ha cambiado mucho desde su última visita, con un choque energético y una incertidumbre incrementada a causa del conflicto de Medio Oriente, y resaltó que “a pesar de la situación compleja en el panorama internacional, el crecimiento en la República Dominicana se ha mantenido firme como testimonio de los fuertes pilares en los que se asienta su economía. Esto ha sido apoyado por un repunte en el crédito, fruto de las políticas de liquidez del Banco Central, y por un sector externo que se ha beneficiado de los buenos resultados alcanzados en turismo y exportaciones”.

Además de este encuentro de apertura con el BCRD y el MHE, la agenda de la misión del Staff Visit del FMI incluye reuniones con entidades del sector público y privado durante toda esta semana.

Valdez Albizu estuvo acompañado de la vicegobernadora, Clarissa de la Rocha de Torres; el gerente, Ervin Novas Bello; el subgerente general, Frank Montaño; el subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera, Joel Tejeda; el representante dominicano ante el FMI, Frank Fuentes; la subgerente de Operaciones, Liselotte Reyes; el asesor económico de la Gobernación, Julio Andújar Scheker; el subgerente de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas, Ramón González Hernández; así como el subgerente de Regulación y Estabilidad Financiera, Máximo Rodríguez.

También estuvieron presentes el subgerente del departamento de Programación Monetaria y Estudios Económicos, Joel González; la subgerente del departamento Internacional, Brenda Villanueva; la directora del departamento de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas, Elina Rosario; el director del departamento de Regulación y Estabilidad Financiera, Carlos Delgado; y el director de Tesorería, José Perdomo.

Además del señor Llaudes, la delegación del FMI estuvo compuesta por los economistas senior Nathaniel Arnold y Rasool Zandvakil, y del economista Ilya Stepanov.

Por Hacienda y Economía junto al ministro Díaz estuvo la viceministra de Política Fiscal, Camila Hernández Villamán.

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