Fuerza del Pueblo alerta sobre 14,688 muertes infantiles y señala seis puntos críticos del sistema de salud

SANTO DOMINGO.– El titular de la Secretaría de Salud de la Fuerza del Pueblo (FP), Ramón Alvarado, alertó este martes sobre la situación de la mortalidad infantil en la República Dominicana, al señalar que durante los últimos seis años se han registrado 14,688 muertes de niños menores de un año, de las cuales el 78 % ocurrió durante los primeros 28 días de vida.

Durante una rueda de prensa realizada en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, el dirigente político presentó seis puntos que, de acuerdo con el análisis expuesto por la organización, reflejan problemas que afectan actualmente al sistema sanitario dominicano.

El dirigente del sector salud de la Fuerza del Pueblo colocó la mortalidad infantil entre los principales indicadores que requieren atención y precisó que solamente durante 2023 fallecieron 3,012 menores de un año, incluidos 2,346 recién nacidos.

Alvarado también se refirió a la situación registrada recientemente en la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, donde señaló que durante los meses de julio y agosto fallecieron 30 niños antes de cumplir el primer mes de vida, situación que motivó la visita de legisladores al centro hospitalario.

Como segundo aspecto, el titular de Salud de la FP señaló dificultades en la prestación de servicios en hospitales públicos, incluyendo falta de espacio físico y camillas, principalmente en las áreas de emergencia. Indicó que familiares de pacientes se ven obligados en algunos casos a llevar abanicos, sábanas y detergentes, además de adquirir medicamentos, insumos y material gastable, así como pagar pruebas de laboratorio e imágenes en establecimientos privados.

Al referirse al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, Alvarado, quien fue director del Servicio Nacional de Salud (SNS), planteó que existen problemas relacionados con los tiempos de respuesta, la disponibilidad de ambulancias, el mantenimiento preventivo de las unidades y la alta rotación del personal médico, técnico de transporte y de enfermería.

Otro de los puntos presentados corresponde al Programa de Medicamentos de Alto Costo. Sobre este aspecto, Alvarado advirtió acerca de dificultades en los procesos de adquisición y distribución de medicamentos e insumos, que estarían provocando situaciones de desabastecimiento y afectando a pacientes que dependen de estos tratamientos.

El médico y dirigente político llamó además la atención sobre el funcionamiento del Sistema de Vigilancia Epidemiológica, al considerar que sus deficiencias dificultan conocer oportunamente los problemas sanitarios de la población y diseñar e implementar políticas y acciones dirigidas a la prevención y protección de la salud colectiva.

Como sexto punto, abordó la situación del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y sostuvo que las irregularidades señaladas en esa institución han tenido consecuencias sobre la población, al tiempo que planteó la necesidad de cuantificar sus daños y determinar su impacto sobre la salud de los dominicanos.

Alvarado sostuvo que la mortalidad infantil, las condiciones de los hospitales, el funcionamiento del 9-1-1, la situación del Programa de Medicamentos de Alto Costo, las deficiencias de la vigilancia epidemiológica y el caso SeNaSa conforman seis puntos críticos que, a juicio de la Fuerza del Pueblo, evidencian problemas en áreas fundamentales del sistema sanitario.

Al concluir su intervención, el titular de la Secretaría de Salud de la Fuerza del Pueblo consideró que estos indicadores requieren respuestas concretas de las autoridades y una mayor capacidad de planificación, supervisión y atención, con el objetivo de garantizar servicios de salud oportunos y de calidad para la población dominicana.

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