Luis “El Gallo” dice planes sociales y estabilidad económica impulsan lucha de hambre cero

El presidente de la Unión Demócrata Cristiana –UDC-, Luis Acosta Moreta, Luis “El Gallo”, consideró hoy que los planes sociales del gobierno y la estabilidad económica han permitido que el país haya asegurado el reconocimiento de hambre cero, y ayudar a miles viven en la exclusión.

Dijo que el presidente Luis Abinader lleva a cabo un gobierno que se destaca por su lucha para mejorar las condiciones de vida de miles de dominicanos que tradicionalmente han subsistido en la miseria.

El presidente Abinader no descansa un momento en buscar soluciones que vayan dirigidas a impulsar la economía, el desarrollo y las oportunidades, para así reducir los índices de exclusión extrema

Agregó que todos los sectores deben reconocer el esfuerzo del presidente Abinader por sacar al país de las carencias tradicionales, y del abandono que se padece desde hace muchos años.

Señaló que no se pueden politizar los estragos del hambre del pueblo y por el contrario lo que se debe formalizar es una gran cruzada nacional para hacer frente a la exclusión y la marginalidad social.

Ahora, como lo reconocen organismos internacionales, la República Dominicana llega al hambre cero, debido a programas focalizados en los grupos poblacionales más vulnerables.

Señaló que en su reciente discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas el presidente Abinader habló con seguridad sobre los trabajos que se realizan en el país para mejorar las condiciones de vida, y que el pan llegue a cada hogar dominicano.

Es con el ejemplo y el sacrificio en el trabajo diario que se da impulso a la lucha para mitigar la pobreza, como lo hace el presidente Abinader, siempre atento a las necesidades del pueblo, enfatizó.

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