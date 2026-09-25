- Publicidad -
Políticas

Luis “El Gallo” dice planes sociales y estabilidad económica impulsan lucha de hambre cero

PRIMICIAS DIGITAL25 de septiembre de 2026
2 1 minuto de lectura

El presidente de la Unión Demócrata Cristiana –UDC-, Luis Acosta Moreta, Luis “El Gallo”, consideró hoy que los planes sociales del gobierno y la estabilidad económica han permitido que el país haya asegurado el reconocimiento de hambre cero, y ayudar  a miles viven en  la exclusión.

Dijo que el presidente Luis Abinader lleva a cabo un gobierno que se destaca por su lucha para mejorar las condiciones de vida de miles de dominicanos que tradicionalmente  han subsistido  en la miseria.

El presidente  Abinader no descansa un momento en buscar soluciones que vayan  dirigidas a impulsar la economía,  el desarrollo y las oportunidades, para así reducir los índices de exclusión  extrema

Agregó que todos los sectores deben reconocer el esfuerzo del presidente Abinader por sacar al país de las carencias tradicionales, y del abandono que se padece desde hace muchos años.

Señaló que no se pueden politizar los estragos  del hambre del pueblo  y por el contrario lo que se debe formalizar es una gran cruzada nacional para hacer frente a la exclusión y la marginalidad social.

Ahora, como lo reconocen organismos internacionales, la República Dominicana llega al hambre cero, debido a programas  focalizados en los grupos poblacionales más vulnerables.

Señaló que en su reciente discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas el presidente Abinader habló con seguridad sobre los trabajos que se realizan en el país para mejorar las condiciones de vida,  y que el pan llegue a cada hogar dominicano.

Es con el ejemplo y el sacrificio en el trabajo diario que se da impulso a la lucha para mitigar la pobreza, como lo hace el presidente Abinader, siempre atento a las necesidades del pueblo, enfatizó.

Visited 2 times, 2 visit(s) today
- Publicidad -
PRIMICIAS DIGITAL25 de septiembre de 2026
2 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Leonel afirma en New York que FP se posiciona como la alternativa ante la «frustración” de la sociedad dominicana

25 de septiembre de 2026

Luis “El Gallo” pide garantizar la paz ciudadana y poner fin a la violencia y el crimen

24 de septiembre de 2026

Las elecciones municipales del 2028. Un gran reto para los partidos de oposición

24 de septiembre de 2026

MPD llama a reconstruir la izquierda y fijar la mirada en el 2028

24 de septiembre de 2026

Deja una respuesta

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!