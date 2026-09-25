Leonel afirma en New York que FP se posiciona como la alternativa ante la «frustración” de la sociedad dominicana

NEW YORK.– El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, afirmó que esa organización política se ha ido posicionando como «la alternativa” ante la frustración, el malestar y la insatisfacción que, a su juicio, predominan actualmente en la sociedad dominicana.

Durante una entrevista especial para Telemundo con el periodista Luis Alejandro Medina, el expresidente de la República sostuvo que existe «una gran frustración en la sociedad dominicana”, situación que vinculó con el debilitamiento del crecimiento económico y con retrocesos que asegura se han producido en áreas fundamentales para la población.

Fernández señaló que «el ritmo del crecimiento económico no ha sido el mismo que en años previos” y consideró que en República Dominicana se ha producido «una especie de debilitamiento del crecimiento económico en el país”.

Al referirse a los servicios públicos, puso como ejemplo la situación del sector eléctrico. Recordó que durante sus administraciones se realizaron fuertes inversiones en generación para aumentar la capacidad instalada del país, mientras identificó la distribución como uno de los grandes desafíos que todavía enfrenta el sistema.

En ese sentido, afirmó que cuando las actuales autoridades asumieron el Gobierno en 2020, las pérdidas técnicas y comerciales del sector eléctrico se encontraban entre 27 % y 28 %, mientras aseguró que actualmente alcanzan un 49 %. Según Fernández, ese deterioro ha elevado la necesidad de subsidios al sector hasta alrededor de 2,000 millones de dólares.

El exmandatario relacionó esa situación con los prolongados apagones que afectan distintas zonas del territorio nacional, indicando que algunos llegan hasta las 15 horas, y advirtió que las dificultades en el suministro eléctrico también han tenido repercusiones en servicios esenciales.

Fernández mencionó particularmente el Metro de Santo Domingo y sostuvo que las averías e interrupciones registradas en el sistema generan ansiedad entre los ciudadanos cuando permanecen dentro de los túneles en medio de fallas eléctricas, altas temperaturas y oscuridad.

Al trasladar su análisis al escenario político, el presidente de la Fuerza del Pueblo afirmó que en República Dominicana existe «una reacción muy adversa, una ira contenida y una insatisfacción generalizada”, y situó en ese contexto el crecimiento que, según dijo, viene experimentando su organización.

Fernández recordó que la Fuerza del Pueblo participó por primera vez en unas elecciones presidenciales en 2020, poco tiempo después de su formación, y obtuvo alrededor del 5 % de los votos. Cuatro años después, alcanzó el 30 %, según señaló.

Asimismo, Fernández aseguró que actualmente la Fuerza del Pueblo se encuentra «por encima de un 40 % en intención de votos”, cifra que citó al destacar la evolución política de la organización desde su primera participación electoral.

«La Fuerza del Pueblo se ha ido posicionando como la alternativa al disgusto, al malestar y a la insatisfacción que actualmente predomina en el país”, expresó Fernández al explicar cómo visualiza el panorama político dominicano de cara a los próximos años.

Las declaraciones fueron ofrecidas en New York, donde el presidente de la Fuerza del Pueblo desarrolla una agenda de actividades académicas y políticas en el marco de su visita a los Estados Unidos.

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