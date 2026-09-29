Semana Dominicana 2026 pone foco en minerales críticos y seguridad energética como nuevas oportunidades para RD

Washington, D.C. – 29 de septiembre de 2026.– Con una jornada dedicada a dos temas estratégicos para la competitividad futura del país: el desarrollo de los minerales críticos y tierras raras, y el fortalecimiento de la seguridad energética, la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR) continuó este martes la agenda de la XXXIV edición de Semana Dominicana en los Estados Unidos (SEMDOM 2026).

Celebrada en la sede del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington, D.C., la jornada reunió a autoridades dominicanas, especialistas de organismos multilaterales y representantes del sector privado para analizar las condiciones necesarias para convertir estas oportunidades en inversión, transferencia de tecnología, desarrollo productivo y una mayor integración regional.

La representante del BID en la República Dominicana, Nathalie Alvarado, ofreció las palabras de bienvenida a la delegación y destacó el trabajo que desarrolla el organismo en el país, así como la importancia de continuar promoviendo espacios de cooperación alrededor de sectores capaces de generar nuevas oportunidades de crecimiento e inversión.

La primera parte de la jornada tuvo como keynote speaker a Joel Santos, ministro de Energía y Minas de la República Dominicana, quien presentó los avances del país en la exploración de elementos de tierras raras y puso en perspectiva su creciente importancia para la tecnología, la transición energética y la seguridad de las cadenas globales de suministro.

“Los minerales críticos tienen hoy una importancia que va más allá de su valor económico. Tienen una dimensión tecnológica y geopolítica, y juegan un papel cada vez más relevante en la seguridad y resiliencia de las cadenas globales de suministro. La República Dominicana tiene la oportunidad de integrarse a esas cadenas como un socio confiable”, expresó Santos.

El ministro se refirió a los avances alcanzados por el Gobierno en el proceso de exploración de tierras raras en la Reserva Fiscal Minera Ávila, en Pedernales. Explicó que los trabajos avanzan conforme al cronograma previsto y precisó que el país podrá contar con una primera estimación de recursos en noviembre de este año, mientras que la primera determinación de reservas está proyectada para el primer semestre de 2027.

Santos aseguró además que el desarrollo de estos recursos debe estar acompañado de tecnología, inversión y conocimiento que permitan fortalecer las capacidades de la República Dominicana, reafirmando que la cooperación internacional es una parte importante de esta estrategia. “El desarrollo de estos recursos debe estar acompañado de tecnología, inversión y conocimiento que permitan fortalecer las capacidades de la República Dominicana. La cooperación internacional es una parte importante de esta estrategia”, señaló el ministro.

Santos destacó además que el objetivo debe trascender la extracción de los recursos y traducirse en beneficios concretos para el país. “Lo importante es que este proceso pueda traducirse en desarrollo para la República Dominicana. Estamos hablando de una oportunidad que puede tener impacto en inversión, crecimiento económico, desarrollo regional y posicionamiento estratégico del país dentro de un mercado que cada vez tiene mayor relevancia a nivel mundial”.

La presentación del ministro dio paso al panel “Minerales críticos: del potencial geológico a una nueva oportunidad de inversión y desarrollo”, enfocado en las condiciones necesarias para convertir el potencial dominicano en inversión responsable, cadenas de valor y desarrollo territorial.

Al introducir la conversación, Gisselle Valera, miembro del Consejo Directivo de AMCHAMDR, destacó que esta agenda trasciende el ámbito estrictamente minero y debe ser entendida como una conversación sobre inversión, tecnología, empleo, educación y el posicionamiento de la República Dominicana dentro de una nueva arquitectura económica hemisférica.

Valera también resaltó la importancia del nuevo marco de cooperación entre República Dominicana y Estados Unidos en materia de minerales críticos y tierras raras, y señaló que la combinación de potencial geológico, estrategia gubernamental, cooperación internacional y un marco regulatorio adecuado puede crear las condiciones para atraer inversión y maximizar el valor generado en el país.

El panel fue moderado por William Malamud, vicepresidente ejecutivo de AMCHAMDR, y contó con la participación del ministro Joel Santos; Manuel Tavares, de EMIDOM; Martín Valerio, director ejecutivo de CAMIPE; Carolina Rojas, especialista líder de Minería y jefa del Grupo de Minería del BID; y Ana Margarita Trujillo, Head of Mining de BID Invest.

La conversación abordó el desarrollo responsable de los recursos, las necesidades de financiamiento, el fortalecimiento de las capacidades técnicas, las condiciones para atraer capital privado y las oportunidades de generar mayor valor agregado dentro de la República Dominicana.

Seguridad energética y Proyecto Hostos

La segunda conversación de la jornada estuvo dedicada a la seguridad energética, la inversión y la confiabilidad del sistema eléctrico, así como al potencial del Proyecto Hostos, una propuesta de integración energética entre República Dominicana y Puerto Rico. El panel analizó cómo una mayor interconexión puede contribuir a fortalecer la resiliencia energética del Caribe y generar nuevas oportunidades de inversión y cooperación regional.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Edwin de los Santos, expresidente de AMCHAMDR, quien introdujo el debate sobre las decisiones e inversiones necesarias para contar con una infraestructura energética capaz de acompañar el crecimiento y la competitividad del país.

Durante el panel, Rodrigo Zavala, director de Gas Services de Caribbean Transmission, presentó los principales componentes del Proyecto Hostos, que contempla una interconexión submarina bidireccional de 700 MW y aproximadamente 146 kilómetros entre República Dominicana y Puerto Rico, con una meta de entrada en operación en 2031. La propuesta incluye además infraestructura de generación y gas natural y busca fortalecer la resiliencia de ambos sistemas eléctricos.

La iniciativa plantea, además, oportunidades para posicionar a la República Dominicana como una plataforma energética regional, combinando inversión privada, nuevas exportaciones de electricidad, infraestructura de gas natural y una mayor integración con Puerto Rico y los Estados Unidos.

La conversación fue moderada por Jaime Roca, pasado presidente del Comité Legal de AMCHAMDR, y contó con la participación de Joel Santos, ministro de Energía y Minas; Rodrigo Zavala, de Caribbean Transmission; Marcelino Madrigal, jefe de la División de Energía del BID; y Vladimir Olarte, Head of Energy de BID Invest.

Ambos espacios formaron parte de una jornada orientada a identificar oportunidades concretas de articulación público-privada, inversión y cooperación internacional en sectores considerados determinantes para la competitividad y el posicionamiento estratégico de la República Dominicana durante los próximos años.

La realización de Semana Dominicana cuenta con el respaldo de las empresas que forman parte del Círculo Élite de AMCHAMDR: Citi, Grupo Rica, Squire Patton Boggs, INICIA, AES Dominicana, Grupo Humano, HIT Puerto Río Haina, Grupo SID, Grupo Puntacana, Altice, Grupo Estrella, Grupo Viamar, DP World, Claro, Banco Santa Cruz y Cervecería Nacional Dominicana.

Asimismo, respaldan esta edición Banco Popular, Banco BHD, Barrick Pueblo Viejo, Rizek Abogados, OFAR Abogados, Delta, Wako, Costasur, Seguros Reservas, Visa, NAP del Caribe, Russin Vecchi & Heredia Bonetti, Ferdinand Herrera Consultores, Patiño Cáceres, Nigua Free Zone, PIISA Industrial Park, OneMax, Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, Almadela, Castillo y Castillo, CONEP, Primma Valores e INDEX.

Visited 1 times, 1 visit(s) today