Banco Popular impulsa en octubre el Mes de la Ciberseguridad con campañas de concienciación

Santo Domingo, D.N. – El Banco Popular Dominicano desarrollará durante octubre, durante el Mes de la Concienciación sobre la Ciberseguridad, un programa de educación y concienciación dirigido a clientes, proveedores, pequeñas y medianas empresas (pymes) y público general, con el propósito de promover hábitos digitales más seguros y fortalecer la prevención frente a amenazas cibernéticas.

Las iniciativas incluirán actividades educativas, campañas digitales, contenidos especializados, participación de creadores de contenido y encuentros con distintos grupos de interés, donde el mensaje central a las diferentes audiencias será recomendarles que, antes de realizar cualquier acción digital relevante, dediquen unos segundos adicionales a verificar la legitimidad de la solicitud o transacción que están realizando.

Así, uno de los ejes centrales de la estrategia estará enfocado en la protección de credenciales digitales, mediante acciones orientadas a concienciar a los usuarios sobre la importancia de resguardar su información de acceso y evitar situaciones que puedan comprometer la seguridad de sus cuentas.

En ese sentido, la entidad impulsará el concepto “2FA: Doble Factor de Atención”, una iniciativa que toma como referencia el conocido mecanismo de autenticación de dos factores o pasos y lo adapta a un lenguaje accesible para fomentar una conducta preventiva entre los usuarios.

Además de la protección de credenciales con doble factor y el uso de mecanismos de autenticación reforzada, el Banco Popular difundirá también recomendaciones que abarcan la prevención del phishing, las compras seguras por internet, la descarga de aplicaciones desde tiendas oficiales, la seguridad de las cuentas digitales y los riesgos asociados al uso de redes inalámbricas públicas para realizar transacciones. Los contenidos incorporarán estadísticas y referencias verificables sobre amenazas digitales, con el fin de reforzar la comprensión de los riesgos y la importancia de adoptar prácticas seguras en el entorno digital.

Esta difusión de contenidos educativos se llevará a cabo a través de las diferentes plataformas digitales de la organización financiera.

Formación en ciberseguridad

Por segunda ocasión, el Popular, como parte de sus esfuerzos para desarrollar el talento joven y la formación de nuevos profesionales en ciberseguridad, será de nuevo el principal patrocinador del CTF Interuniversitario 2026.

Se trata de la primera y principal competencia nacional universitaria de ciberseguridad de la República Dominicana. Un CTF (Capture The Flag) es una competencia diseñada para evaluar habilidades técnicas en distintas áreas de la ciberseguridad.

El evento reúne a estudiantes destacados de las principales universidades del país que ponen a prueba sus conocimientos y habilidades mediante desafíos inspirados en escenarios reales de ciberseguridad, desarrollados por la empresa organizadora, Pentraze.

Más de 500 universitarios se han inscrito para esta versión de 2026, cuya ronda final tendrá lugar entre el 14 y el 16 de octubre, en el marco del ITLA Security Fest 2026.

Dentro del programa de actividades durante este mes de octubre, en el marco de la Semana Popular, el banco desarrollará jornadas de capacitación sobre ciberseguridad dirigidas a estudiantes universitarios, que tendrán lugar el 13 de octubre en la Universidad Dominicana O&M y el 28 de octubre en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), abordando temas relacionados con la seguridad digital y la inteligencia artificial.

Educación y prevención para fortalecer la ciberseguridad

Además, de una manera educativa, los pequeños y medianos negocios pueden aprender sobre mejores prácticas en ciberseguridad a través de “Alerta roja: nos han hackeado”, una ficción sonora de cuatro episodios, producida por el Popular y World Voices, donde se explica cómo cualquier empresa puede ser objeto de un ataque cibernético y tener que enfrentarse a escenarios que ponen en riesgo su ciberseguridad.

Asimismo, la entidad bancaria pone a disposición del público durante todo el año la plataforma “Pistas de Seguridad”, una guía de referencia orientada a promover buenas prácticas para la protección de datos financieros y personales. Este espacio reúne recursos educativos en formatos como artículos, videos y pódcast, entre otros, con recomendaciones prácticas para fortalecer la seguridad en el uso de canales digitales y prevenir incidentes relacionados con fraudes o robo de información.

Con estas iniciativas, el Popular consolida su compromiso con la educación financiera y digital de sus clientes y grupos de interés, promoviendo una cultura de prevención que contribuya a reducir los riesgos asociados a la creciente actividad en canales electrónicos y digitales.

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