Unapec otorga Doctorado Honoris Causa al escritor y filósofo José Mármol

Santo Domingo, 2026.- La Universidad APEC (Unapec) otorgó al escritor, poeta, ensayista y filósofo José Mármol el título de Doctor Honoris Causa en Humanidades, la más alta distinción académica de la institución, en reconocimiento a su trayectoria de más de cuatro décadas dedicada a la literatura, la reflexión filosófica, la educación y la promoción de la cultura.

La investidura tuvo lugar en el marco de la XXVIII Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026, que tiene a José Mármol como autor homenajeado. La dedicatoria de esta edición reconoce sus aportes a la literatura dominicana, el pensamiento crítico y el desarrollo cultural del país, plasmados en una obra poética, ensayística y filosófica desarrollada a lo largo de más de cuatro décadas.

La ceremonia, celebrada en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, contó con la asistencia de la Primera Dama de la República, señora Raquel Arbaje; el gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdez Albizu; el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía; así como autoridades académicas de Unapec y Grupo APEC, representantes del sector educativo, escritores, intelectuales y personalidades de la vida cultural dominicana.

Por parte del Grupo APEC, asistieron la Lic. Norma Rivera de Vargas, presidenta del Consejo de Pasados presidentes, y el Lic. Carlos Alberto Ortega, presidente de la entidad. Asimismo, en representación de Unapec, estuvieron presentes el Lic. Álvaro Sousa Sevilla, presidente de la Junta de directores, junto a los vicerrectores: Lic. Milcíades Willmore, de Estrategia, Investigación y Desarrollo; Lic. Rosangela Sánchez Valdez, Administrativa Financiera; y la Dra. Elsa María Moquete, Académica.

Entre los asistentes también figuraron su excelencia Rosa Hernández de Grullón, embajadora de la República Dominicana ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; René Grullón Finet, presidente ejecutivo de Grupo Popular, y Manuel E. Jiménez F., presidente del Consejo de Administración de Banco Popular Dominicano.

José Mármol ejerce como vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable de la organización financiera, donde ha desarrollado una trayectoria de más de 35 años.

Aportes a la cultura y el pensamiento

Durante el acto, el magíster Erik Pérez Vega, rector de Unapec, señaló que la distinción reconoce una trayectoria que ha contribuido al desarrollo de las letras dominicanas, la reflexión filosófica y la promoción de valores vinculados a la formación humanística. Destacó además que la obra de Mármol ha ejercido influencia en generaciones de lectores, escritores e intelectuales dentro y fuera del país. La semblanza del homenajeado fue leída por Alejandro Moscoso Segarra, decano de la Facultad de Derecho y Humanidades de Unapec.

“Para la Universidad APEC constituye un gran honor poder reconocer con el otorgamiento del título de Doctor Honoris Causa al poeta, ensayista y filósofo José Mármol, una de las figuras más prominentes de la literatura dominicana contemporánea”, expresó el magíster Erik Pérez Vega.

Al agradecer la distinción, José Mármol dedicó su intervención a reflexionar sobre los desafíos de la educación, el pensamiento crítico y el papel de las humanidades en un contexto marcado por los acelerados avances tecnológicos. El escritor sostuvo que la formación educativa continúa siendo un elemento fundamental para el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo social.

“La educación es la condición sine qua non para formar conciencias críticas y espíritus libres”, afirmó.

Mármol vinculó esa reflexión con los retos que enfrentan las sociedades contemporáneas ante la transformación tecnológica y los cambios en la producción y circulación del conocimiento. En ese contexto, advirtió sobre la importancia de que la innovación y la inteligencia artificial permanezcan al servicio de las capacidades humanas y de principios éticos que favorezcan el desarrollo integral de las personas. Asimismo, reivindicó la lectura, la escritura y la poesía como herramientas esenciales para la construcción de conocimiento y la preservación del pensamiento crítico.

Labor académica y de gestión

La universidad destacó que la trayectoria del homenajeado trasciende el ámbito estrictamente literario. Doctor en Filosofía por la Universidad del País Vasco, es miembro de la Academia Dominicana de la Lengua y de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, instituciones desde las que ha contribuido al fortalecimiento del pensamiento, la investigación y el debate cultural en el país. Además, ha participado como expositor en seminarios académicos, congresos culturales y encuentros corporativos celebrados en República Dominicana y en el extranjero.

Su producción intelectual comprende más de una treintena de títulos entre poesía, ensayo y reflexión filosófica. Parte de su obra ha sido traducida al inglés, francés, italiano, ruso y búlgaro, además de ser objeto de estudios e investigaciones especializadas en distintos ámbitos académicos. Entre las distinciones obtenidas durante su carrera figura el Premio Nacional de Literatura de la República Dominicana, otorgado en 2013.

Entre los reconocimientos académicos recibidos figuran su designación como Profesor Honorario de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en 2013; el título de Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) en 2017; y, ahora, el Doctorado Honoris Causa en Humanidades concedido por la Universidad APEC (Unapec). En abril de 2025 recibió además un reconocimiento especial del Senado de la República por sus contribuciones a la educación, la literatura y la filosofía.

Además de su labor intelectual, Mármol ha desarrollado una trayectoria profesional vinculada a la comunicación corporativa, la educación y la gestión institucional. Actualmente, además de su rol en Grupo Popular, se desempeña como secretario de la Junta Directiva de Fundación Popular y secretario del Consejo de Administración de AFP Popular. Es, además, presidente del Comité de Comunicaciones de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA); y fungió como cofundador y primer presidente de ASODIRCOM, la Asociación Profesional de directores de Comunicación de la República Dominicana, una entidad sin fines de lucro que reúne a los directivos de comunicación y relaciones corporativas del país. También presidió la Junta Directiva de EDUCA entre 2016 y 2018 y forma parte del Consejo de directores de APEC.

Visited 4 times, 4 visit(s) today