Promipyme otorga RD$55 millones en créditos a 150 microempresarios de La Romana

LA ROMANA.– El Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme) otorgó este martes RD$55 millones en créditos a 150 microempresarios y emprendedores de la provincia La Romana, informó su director general, Fabricio Gómez Mazara.

Del total de los financiamientos entregados durante un acto celebrado en el auditorio del Centro Católico Cultural Calasanz, el 61 % correspondió a mujeres.

Gómez Mazara destacó la participación femenina dentro de la cartera crediticia de la institución y señaló que, desde el inicio de su gestión, Promipyme ha desembolsado RD$21,285 millones, de los cuales el 51 % ha sido destinado a negocios liderados por mujeres.

“Esta entrega es una muestra del liderazgo de las mujeres como propulsoras del crecimiento a través de su inclusión financiera”, afirmó el funcionario.

Indicó que la jornada forma parte de la política de Promipyme dirigida a ampliar el acceso al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas y fortalecer su participación en la estructura productiva nacional, conforme a los objetivos establecidos en la Ley 488-08.

El director de Promipyme sostuvo que la institución procura llevar sus programas de crédito directamente a las comunidades y facilitar recursos a emprendedores y propietarios de pequeños negocios con capacidad para generar empleos y actividad económica.

“Venimos con un compromiso firme con la entrega de RD$55 millones para 150 prestatarios. Con estos recursos abrimos nuevas oportunidades para los microempresarios y emprendedores de esta provincia”, expresó Gómez Mazara.

El economista señaló que los financiamientos buscan contribuir al desarrollo de actividades vinculadas al comercio, los servicios, la industria, la agricultura y otras áreas productivas de La Romana.

Agregó que el fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas puede contribuir también a ampliar los encadenamientos económicos asociados al potencial turístico de la provincia y a diversificar su actividad productiva.

Gómez Mazara destacó, además, que una de las prioridades de Promipyme es incrementar la participación de las mujeres en la actividad empresarial mediante el acceso al crédito y a los programas de apoyo a los pequeños negocios.

Las palabras de bienvenida del acto estuvieron a cargo del alcalde del municipio de La Romana, Eduardo Kery Metivier.

En representación de los beneficiarios, Ámbar Lorena Brito Bastardo agradeció los financiamientos otorgados por Promipyme y destacó las oportunidades que representan para los pequeños empresarios de la provincia.

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