Emma Bodden es juramentada presidenta del Club Arroyo Hondo junto a la nueva directiva para el periodo 2026-2028

SANTO DOMINGO. — Con el aplauso de una amplia representación de socios e invitados, la doctora Emma Bodden fue juramentada como presidenta de la nueva directiva del Club de Arroyo Hondo para dirigir el destino de la institución en el período 2026-2028.

En un emotivo acto en el marco de la fiesta de toma de posesión realizada en el gran salón de nuestro club, la presidenta de la comisión electroral, Mildred Pérez Vanderhorst, Junto a Bodden, también recibieron sus certificados de elección, Reynaldo Hernández (vicepresidente), Geannina Rodríguez (secretaria), José Gabriel Marte y Lesley Fuerte (directores de deportes), Víctor Dimitri (director de cultura), Miriam Mendoza (directora de festejos), Milagros La Paih (directora de servicios), César Jesús Martínez (director financiero), Doris Astacio (directora de comunicaciones), Donald Rodríguez (director de planta física).

Al momento de recibir la certificación, Bodden agradeció a los presentes su voto de confianza al elegirla, diciendo “ Ya las elecciones pasaron, estamos de nuevo todos unidos como una sola familia por el bienestar de nuestro club, los necesitamos a todos para seguir haciendo y engrandeciendo a nuestra institución, todos juntos”.

Seguido, del acto de juramentación,los presentes disfrutaron de la amenización de los grupos musicales Esencia y Maguie Rodríguez, quienes se alternaban en tarima manteniendo así el entusiasmo de la noche.

El encuentro estuvo marcado por un ambiente de confraternidad y reconocimiento, destacándose el compromiso de la nueva gestión con el fortalecimiento y desarrollo del Club de Arroyo Hondo.

Previo a la fiesta de toma de posesión, Bodden y los nuevos directivos del CAH, participaron de una misa de acción de gracias, oficiada por el Reverendo Padre Dr.Mario de la Cruz Campusano, efectuada en el salón primaveral del nuestro club.

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