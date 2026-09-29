Morosidad de tarjetas de crédito se redujo en el último año, de acuerdo con la Superintendencia de Bancos (SB)

Santo Domingo, RD- La cartera total de tarjetas de crédito personales experimentó una reducción considerable de su ritmo de crecimiento entre julio de 2025 y julio de 2026, cuya expansión interanual pasó de +17.2% el año pasado a +2.1% este año, una diferencia de -15.1 puntos porcentuales.

De esta manera, la cartera ascendió a RD$125,429 millones en julio de este año, de acuerdo con el Informe del desempeño de la cartera de tarjetas de créditos personales julio 2026, publicado por la Superintendencia de Bancos (SB), que también destaca la menor emisión de nuevos plásticos y la mejoría en los principales indicadores de riesgo durante el último año.

“En términos reales, el saldo presentó una contracción, convirtiéndose en una de las carteras de menor dinamismo dentro del sistema financiero”, según la publicación, que también atribuye este comportamiento a que el segmento se encuentra en la etapa final de un ciclo crediticio tras la expansión registrada en 2024.

El estudio que publica cada año la SB analiza el comportamiento de las tarjetas de crédito, que son un importante instrumento de pago con vocación de ser utilizado también como un producto crediticio.

El informe revela una disminución en el número de tarjetas de crédito, que se situó en 3.57 millones, equivalente a una reducción interanual de -1.3%. Asimismo, la emisión de nuevos créditos se redujo -20.2% en los últimos 12 meses, pasando de 871,364 a 695,168 tarjetas, con una disminución más pronunciada en los segmentos de menores ingresos.

A julio de 2026, el sistema financiero registró 2.05 millones de tarjetahabientes, cifra que representa un crecimiento interanual de +0.2%. En promedio, cada usuario posee 1.74 tarjetas de crédito, ligeramente por debajo del nivel observado un año antes.

El estudio destaca además que las tarjetas de crédito continúan siendo la principal puerta de entrada al sistema financiero para nuevos usuarios. Durante los últimos doce meses, 55.8% de los nuevos deudores ingresaron al sistema a través de este producto financiero, superando ampliamente los niveles históricos observados antes de la pandemia.

Riesgo

Los indicadores de riesgo mostraron una evolución favorable. La morosidad de más de 90 días disminuyó de 6.0% a 5.3%, mientras que el ratio de incumplimiento descendió de 11.5% a 10.6%, reflejando una mejor calidad de la cartera y un menor deterioro crediticio.

De manera general, el informe concluye que los indicadores analizados no evidencian un patrón de sobreendeudamiento sistémico de los hogares ni una acumulación generalizada de riesgos en las entidades de intermediación financiera.

En ese sentido, la Superintendencia de Bancos continuará monitoreando la evolución de la cartera, especialmente en los segmentos de menores ingresos, con el propósito de preservar la estabilidad y la salud del sistema financiero dominicano.

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