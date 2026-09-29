DASAC realiza levantamientos para implementar nuevo programa “Cambio de Fogones por Estufas”

SAN JOSÉ DE OCOA. – La Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC) pondrá en marcha el programa “Cambio de Fogones por Estufas”, junto a las gobernaciones y alcaldías de todo el país, con el objetivo de sustituir los fogones de leña y carbón, contribuyendo a la protección de la salud de las personas en condición de vulnerabilidad y a la preservación del medioambiente.

Durante varios días un equipo de DASAC, encabezado por el director de Planificación, Marino Pérez, se trasladó a la provincia de San José de Ocoa para realizar un levantamiento en distintas comunidades apartadas y de escasos recursos, donde cientos de familias aún utilizan este método para la cocción de sus alimentos.

El director general de la institución, Edgar Augusto Féliz Arbona, explicó que el inicio estratégico de este programa en esa provincia responde a que la misma converge con cuatro áreas protegidas y zonas montañosas.

“Decidimos iniciar este novedoso programa de cambio de fogones por estufas tomando en consideración los datos ofrecidos por el SIUBEN y el Mapa de la Pobreza, así como la ubicación geográfica de la provincia, caracterizada por una importante presencia de montañas, áreas protegidas y parques nacionales que colindan con San José de Ocoa”, expresó. Féliz Arbona

Destacó que esta iniciativa impulsada por el Gobierno del presidente Luis Abinader Corona, continúa fortaleciendo la calidad de vida de las familias dominicanas, reafirmando el compromiso de llevar soluciones integrales a los hogares más necesitados.

Indicó que los beneficiarios también podrían ser impactados con la entrega de enseres para el hogar y otras asistencias sociales. Asimismo, señaló que otro de los beneficios fundamentales del programa es la reducción de los riesgos a la salud asociados a la inhalación del humo producido por la leña y el carbón, una situación que puede generar afecciones respiratorias y otras enfermedades.

De igual manera, resaltó que la iniciativa contribuirá a disminuir la deforestación y a promover una mayor protección de los recursos naturales del país.

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