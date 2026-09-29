Bryan Lavastida se une a Tigres del Licey como refuerzo

SANTO DOMINGO (Licey.com).- El departamento de operaciones de los Tigres del Licey anunció la contratación del receptor Bryan Lavastida como refuerzo para la temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

Lavastida es un catcher que mide cinco pies y 11 pulgadas y pesa 200 libras. Pertenece a la organización de los Atléticos en el béisbol de Estados Unidos. Estará en su cuarta temporada en la liga dominicana, luego de vestir las camisetas de las Estrellas Orientales en las temporadas 2023-24 y 2024-25, y de los Toros del Este la pasada campaña.

“Lavastida es un receptor con experiencia en Lidom que viene a mantener la profundidad en una posición importante como la receptoría. Es un bateador disciplinado y un buen corredor que podrá aportar a la causa azul esta temporada” manifestó el VP de Operaciones, Audo Vicente.

El receptor de 27 años viene de conectar siete jonrones, 14 dobles, recibir 32 boletos, anotar 44 carreras, remolcar 48 y robarse nueve bases en 82 partidos este verano con los Aviadores de Las Vegas, sucursal Triple-A de los Atléticos.

El nativo de Hialeah, Florida, se ponchó en solo el 15.7 por ciento de sus turnos esta temporada, gracias a que abanicó en apenas el 21.2 por ciento de sus swings. Esta habilidad la combina con una disciplina en el plato que lo ha llevado a registrar un porcentaje de embasarse (OBP) de .348 de por vida en todos los niveles.

Lavastida es un corredor por encima del promedio para su posición. En su carrera, se ha robado 120 bases en 161 intentos.

El receptor norteamericano es el sexto refuerzo anunciado por los Tigres del Licey, sumándose a los lanzadores Daniel Martínez, José Quintana y CJ Van Eyk, al jardinero Estevan Florial; y al jugador multiposicional José Barrero.

Los Tigres informan que el lanzador derecho CJ Van Eyk, se reportará en la segunda mitad del campeonato, luego de expresar que necesitará descanso tras una temporada extensa en el verano.

Visited 1 times, 1 visit(s) today