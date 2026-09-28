Leonel defiende voto de los dominicanos en el exterior y rechaza “total y radicalmente” su eliminación

NUEVA JERSEY, ESTADOS UNIDOS.– El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, salió en defensa del derecho al voto de los dominicanos residentes en el exterior y expresó su rechazo «total y radical” a cualquier propuesta dirigida a eliminarlo, al considerar que se trata de una conquista democrática que debe ser preservada y fortalecida.

Fernández fijó su posición durante un masivo acto de juramentación de nuevos miembros de la Fuerza del Pueblo en Nueva Jersey, donde abordó la participación política de la diáspora y la elevada abstención registrada fuera del territorio nacional durante las elecciones de 2024.

Durante la actividad estuvo presente el alcalde de Paterson, André Sayegh, junto a dirigentes de la Fuerza del Pueblo, representantes de la comunidad dominicana y miembros de la diáspora residentes en Nueva Jersey.

«Yo estoy total y radicalmente en desacuerdo con esa posición”, afirmó el exmandatario al referirse a planteamientos recientes de figuras públicas en la República Dominicana que han sugerido que no deberían realizarse elecciones en el exterior debido al nivel de abstención y al costo que representa su organización.

Fernández sostuvo que alcanzar el reconocimiento del sufragio para los dominicanos residentes fuera del país fue el resultado de años de esfuerzos y constituye una expresión del avance de la democracia dominicana.

«Yo creo que costó mucho trabajo lograr que los dominicanos votaran en el exterior y es un derecho irrenunciable que tienen. Creo que ha sido una expresión del avance de la democracia dominicana que eso pueda lograrse”, manifestó.

El líder de la Fuerza del Pueblo reconoció como preocupante que en las elecciones de 2024 apenas el 13 % de los dominicanos empadronados en el exterior ejerciera el sufragio, frente a una abstención del 87 %, pero consideró que la respuesta ante esa realidad debe ser identificar sus causas y promover una mayor participación electoral, no eliminar ese derecho.

«¿Cómo es posible que el 87 % de los dominicanos con derecho al voto en el exterior no hayan votado? ¿Qué pasó? ¿Qué ha ocurrido?”, cuestionó Fernández, quien reconoció también la necesidad de que las organizaciones políticas desarrollen un mayor trabajo de contacto y movilización con las comunidades dominicanas establecidas fuera del país.

En ese sentido, planteó examinar los diferentes factores que pudieron incidir en la baja participación, entre ellos la distancia entre los electores y los centros de votación, las campañas desarrolladas por los partidos políticos y la promoción del proceso electoral por parte de la Junta Central Electoral (JCE).

«Vamos a examinar cada uno de los factores, pero de que el derecho a votar sea suspendido, jamás. Eso la Fuerza del Pueblo no lo permitirá jamás”, enfatizó Fernández, al tiempo que sostuvo que el camino debe ser precisamente el contrario: fortalecer la participación de los dominicanos residentes en el exterior.

Fernández aseguró que de cara a las elecciones de 2028 habrá una mayor participación de la diáspora y vinculó esa expectativa con el trabajo directo y permanente que debe realizarse en las comunidades. «Ustedes verán que en el 2028 va a votar mucho más que lo que votaron en el 2024 porque ahora estamos viendo al pueblo”, expresó.

Destaca papel de la diáspora

Durante su intervención, Fernández también resaltó la importancia de los dominicanos residentes en el exterior y la necesidad de mantener una relación permanente con una comunidad que desempeña un papel relevante en la vida económica, social y política de la República Dominicana.

El expresidente ha destacado durante su agenda en Estados Unidos el significativo aporte económico que realizan los dominicanos del exterior, particularmente a través de las remesas que cada año envían a sus familiares y que representan una importante fuente de divisas para la economía nacional.

Fernández ha planteado, además, que la relación de la República Dominicana con su diáspora debe trascender el envío de remesas e incorporar también los conocimientos, la experiencia profesional, el talento y la capacidad empresarial que miles de dominicanos han desarrollado en las sociedades donde residen.

En ese contexto, sostuvo que los dominicanos del exterior también esperan respuestas sobre las políticas que se desarrollarían en su beneficio, al señalar que a lo largo de los años la diáspora ha ido conquistando derechos y espacios de participación que deben continuar ampliándose.

El acto formó parte de la agenda política desarrollada por Fernández en Estados Unidos y estuvo orientado al fortalecimiento de las estructuras de la Fuerza del Pueblo en Nueva Jersey, mediante la incorporación de nuevos miembros a esa organización política.

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