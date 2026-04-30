República Dominicana reunió a líderes de la UE y CELAC en cumbre sobre drogas

Santo Domingo.– República Dominicana acogió en Punta Cana, la XXVI Reunión de Alto Nivel del Mecanismo de Coordinación y Cooperación entre la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en materia de drogas, consolidándose como un espacio clave para el diálogo político birregional frente a este desafío global.

Este encuentro, conocido como Reunión de Alto Nivel UE–CELAC sobre drogas (RAN), constituyó el principal foro político de articulación entre ambas regiones, donde se definieron prioridades estratégicas y se promovieron respuestas conjuntas, equilibradas e integrales ante los retos emergentes en esta materia.

En el marco de este mecanismo, el país también fue sede de la reunión anual de COPOLAD III, el programa regional de cooperación birregional entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en políticas de drogas.

El encuentro reunió a autoridades de alto nivel de ambos bloques, incluidos ministros, viceministros, jefes de agencias especializadas y representantes de organismos internacionales, con el propósito de impulsar respuestas coordinadas basadas en la evidencia, con enfoque de salud pública, derechos humanos y seguridad ciudadana.

La sesión inaugural de la RAN estuvo encabezada por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, en su calidad de copresidenta por CELAC, junto a su homólogo europeo, Christos Mina, y Myriam Ferrán, directora general adjunta de la Dirección General de Alianzas Internacionales de la Comisión Europea.

En la actividad también estuvieron el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD); la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso Gómez; y el mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, director general de la Policía Nacional.

“Esta reunión nos permitirá intercambiar experiencias de éxito concretas en la implementación de la Declaración de La Paz, así como reflexionar sobre el fortalecimiento de nuestro Mecanismo, con miras a hacerlo más eficaz, dinámico y orientado a resultados”, expresó la ministra.

Además, afirmó que el valor de este Mecanismo radica precisamente en su capacidad de articular visiones diversas en torno a objetivos comunes.

La agenda incluyó dos debates temáticos centrales. El primero abordó el impacto de las nuevas tecnologías en las dinámicas del narcotráfico y el consumo, analizando tanto el uso de herramientas digitales por organizaciones criminales como su potencial para la prevención y la reducción de la demanda. El segundo se centró en el seguimiento de los flujos financieros ilícitos y el fortalecimiento del ciclo de recuperación de activos, incluida su reutilización con fines sociales para promover la resiliencia comunitaria y reducir el poder del narcotráfico.

Asimismo, se presentaron los avances en la implementación de las prioridades de la Declaración de La Paz. Estos espacios buscaron fortalecer el Mecanismo UE–CELAC como plataforma estratégica de coordinación y su articulación con iniciativas de cooperación como COPOLAD III.

La reunión concluyó con la aprobación del Documento de Resultados y del Informe Anual del Mecanismo, así como con el traspaso de la copresidencia por parte de CELAC a Perú, marcando el inicio de un nuevo ciclo de trabajo conjunto entre ambas regiones.

Con la celebración de este evento, República Dominicana reafirmó su compromiso con el abordaje integral del problema mundial de las drogas y fortaleció su posicionamiento como actor relevante en la agenda internacional, consolidándose como puente de diálogo entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe.

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