Qik consolidó su liderazgo en innovación digital en la banca dominicana

Santo Domingo, República Dominicana. – Qik Banco Digital – Banco Múltiple, filial de Grupo Popular y primer neobanco del país, cerró el año 2025 marcando un nuevo hito en su trayectoria, consolidándose como uno de los principales impulsores de la transformación del sistema financiero dominicano.

Con resultados que combinan crecimiento sostenido, madurez operativa e innovación constante, la entidad reafirmó su compromiso de ofrecer una banca simple, accesible y 100 % digital.

Durante 2025, Qik Banco Digital continuó avanzando en su objetivo de ofrecer soluciones financieras simples, ágiles y centradas en las personas. Como resultado de su gestión y estrategia, obtuvo una calificación de riesgo A+, otorgada por Feller Rate, que refleja la fortaleza de su operación, su sostenibilidad y la confianza del mercado en su modelo de negocio.

El año también estuvo marcado por avances en innovación y desarrollo de productos. Entre los principales hitos destaca el lanzamiento de Qik Pro, un ecosistema financiero diseñado desde cero para clientes expertos que buscan experiencias superiores y mayores beneficios en sus productos.

A esto se suman soluciones que amplían el alcance de su propuesta de valor, como la Cuenta Compartida digital, que fomenta el ahorro conjunto; los Seguros por Desempleo y Emergencias del Hogar, que fortalecen la protección financiera; y la Cuenta en Dólares Digital, sin costo de apertura y con tasas competitivas.

Asimismo, Qik incorporó funcionalidades para facilitar la gestión financiera de sus usuarios, como los Pagos al Instante del Banco Central, que permiten transferencias inmediatas entre bancos, y el Servicio de Remesas a través de tarjetas de débito, ofreciendo una alternativa rápida, segura y eficiente para recibir fondos desde el exterior.

El impacto de Qik, como primer neobanco dominicano, trascendió las fronteras nacionales al recibir más de 10 reconocimientos durante el año, incluyendo distinciones en rankings de digitalización del sector bancario dominicano y premios internacionales como Global Finance, The Banker y Latam Digital.

“Cada logro responde a una visión clara y al compromiso de un equipo que cree en una banca diferente. En Qik ponemos al cliente en el centro, con soluciones simples y transparentes que llevan su vida financiera al siguiente nivel, los encaminan hacia la realización de sus metas, el alcance de su bienestar y les permiten hacer más con su dinero”, expresó Arturo Grullón, vicepresidente ejecutivo y gerente general de la entidad.

Los interesados en formar parte de Qik pueden descargar la app desde App Store o Google Play, o registrarse en https://qik.do/

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