Comisión de Justicia y expertos franceses en Derecho Penal comparten impresiones sobre nuevo Código Penal

SANTO DOMINGO. – La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado de la República recibió a una delegación de expertos franceses en Derecho Penal, quienes compartieron impresiones sobre el nuevo Código Penal Dominicano, desde una perspectiva comparada con el modelo del Código Penal Francés.

La comitiva francesa estuvo conformada por Xavier Pin, profesor de Derecho Penal de la Université Jean Moulin Lyon 3; Stéphane Faucher, diplomado de la Facultad de Derecho de París y del Instituto Francés de Altos Estudios para el Desarrollo Económico del Ministerio de Economía y Finanzas; y Raphaéle Parizot, profesora de Derecho Comparado de la Université París 1 Panthéon Sorbonne.

Los especialistas plantearon sus pareceres sobre aspectos puntuales del nuevo Código Penal Dominicano, entre ellos la clasificación de los delitos y el cúmulo de penas.

Los intelectuales también señalaron los grandes avances del nuevo marco legal y los leves ajustes que el Congreso Nacional podría aplicarle para que sea mejor comprendido por la población dominicana.

“Agradecemos que nos hayan recibido aquí, donde estamos, no para hacer críticas, sino para intercambiar perspectivas y las diferentes influencias sobre el derecho penal del país”, dijo Xavier Pin, especialista en Derecho Penal.

El senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, agradeció a la delegación francesa por compartir sus bastos conocimientos para realizar aportes significativos que serán valorados en su justa dimensión.

“Gracias por venir y realizar este intercambio de ideas, y aportar a este tema tan importante, que ha llevado años de discusión en la República Dominicana”, expresó el legislador.

El nuevo Código Penal de la República Dominicana (Ley núm. 74-25), fue aprobado en segunda lectura por el Senado el 21 de julio de 2025 y promulgado por el Poder Ejecutivo el 3 de agosto de ese mismo año. Esta legislación sustituye al Código anterior que databa de 1884, y está programado para entrar en vigencia oficial en el mes agosto de año 2026.

Además de Antonio Taveras Guzmán (Santo Domingo), estuvieron en la reunión los senadores Pedro Catrain (Samaná); Franklin Romero (Duarte); Santiago José Zorrilla (El Seibo); Aracelis Villanueva (San pedro de Macorís), y Omar Fernández (Distrito Nacional).

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