Mesa técnica de la JCE trata avances de cedulación a nivel local y en el exterior con organizaciones políticas

Santo Domingo. – La Junta Central Electoral (JCE) se reunió este jueves con los miembros de las distintas organizaciones políticas acreditadas ante la institución para abordar los avances de la cedulación a nivel nacional y el comienzo del proceso en el exterior a partir del 20 de mayo.

La reunión la encabezaron los miembros de la Mesa Técnica de la Cédula de Identidad y Cédula de Identidad y Electoral, integrada por los directores Américo Rodriguez (Cedulación), Jhonny Rivera (Informática), Denny Díaz Mordán (Partidos Políticos), Rhina Díaz (Registro Civil), Well Sepúlveda (Voto Dominicano en el Exterior), Suedi León Jiménez (Comunicaciones), Ramón Urbaez (Coordinación de Juntas Electorales), Juan Tavarez (Inspectoría), Mario Núñez (Elecciones), Luis Mariano Matos (Registro Electoral) y la consultora jurídica Nicauris Báez Ramírez.

Durante la reunión el director de Cedulación, Américo Rodríguez, socializó con los representantes de los partidos, movimientos y organizaciones políticas el borrador del protocolo para la personalización centralizada de cédulas y su entrega mediante validación biométrica, así como también el borrador del manual de procedimientos de cadena de custodia.

Tras haber socializado estos borradores con las organizaciones políticas, se entregaron los documentos impresos a los representantes de las organizaciones políticas, los cuales también fueron remitidos por correo electrónico, para que lo estudien y envíen sus observaciones a más tardar el próximo miércoles 6 de mayo.

Asimismo, Rodríguez expresó que en los operativos y jornadas de cedulación las organizaciones políticas podrán acreditar un representante para tener una participación controlada y observar el proceso de cedulación y que, para ello, tendrán hasta el próximo viernes para designarlo.

Las observaciones a los borradores del protocolo y del manual, así como la designación de los representantes deberán ser remitidos vía Secretaría General en los plazos señalados.

Mientras que el director de Informática, Johnny Rivera, informó que la JCE ha habilitado una plataforma para que los delegados de los partidos, movimientos y agrupaciones políticas puedan darle seguimiento al estatus de las personas cedulables con corte desde al 12 de abril, cuando inició el proceso masivo de cedulación.

Sistema de citas a nivel local y en el exterior

En tanto que el director del Voto Dominicano en el Exterior, Well Sepulveda, adelantó que en el exterior han sido habilitadas las citas para que los dominicanos y dominicanas que residen fuera de su país puedan renovar su documento de identidad.

Sepúlveda reveló que hasta el momento ya han realizado 21,400 citas en todas las oficinas en el exterior para renovar el documento de identidad, a partir del 20 de mayo, con un aforo del 50 por ciento según la capacidad de cada centro, pudiendo ser atendida alrededor de unos 1,982 ciudadanos por día.

Sepúlveda informó que entre los meses de agosto y septiembre se empezarán a coordinar los operativos móviles en el exterior.

Además, durante la reunión con las organizaciones políticas, el director de Registro Electoral, Luis Mariano Matos, detalló las casuísticas más comunes en el proceso de depuración previo a validar y personalizar para la entrega de la nueva cédula.

En ese mismo contexto, la directora de Registro Civil, Rhina Diaz, abordó sobre el estatus del ciudadano o ciudadana que debe revisarse previo a entregársele su nueva cédula.

Díaz destacó que actualmente los adultos mayores son los que más están acudiendo a renovar su cédula y que han sido los que han requerido acciones de búsqueda de datos a verificar en las oficialías, a través del Registro Civil, y una vez verificada y resuelta esta casuística, pasa a Control de Calidad para aprobación de entrega.

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