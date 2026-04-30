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Manuel Mantencon, Marnie Wirks y Bruno Nahar
Salud

Simposio Médico Internacional aborda problemática y prevención ante el Alzheimer, los Cánceres de mama, próstata y sarcoma

PRIMICIAS DIGITAL30 de abril de 2026
130 1 minuto de lectura

SANTO DOMINGO.- Los avances científicos en el diagnóstico y tratamientos oportuno ante afecciones como el Alzheimer, cáncer de próstata y de mama y sarcoma fueron temas abordados en el marco del Simposio Internacional “The UHealth Diference 2026”, realizado en esta capital por UHealth University of Miami Health System.

El evento efectuado en salones del Hotel El Embajador, con la coordinación del doctor Bruno Nahar, urólogo y director asociado del UHealth International, contó con la participación de reconocidos facultativos de la medicina moderna.

A través de los galenos especialistas en distintas disciplinas médicas, el UHealth- University of Miami Health System presentó ante el sector salud de la República Dominicana importantes avances científicos para tratar el Alzheimer y demás patologías.

En las palabras de bienvenida, Nahar destacó los novedosos servicios asistenciales del centro a través de más de 2,700 especialistas y científicos enfocados en ofrecer al paciente una atención de vanguardia fundamentado en el diagnóstico hasta el efectivo seguimiento del paciente.

El equipo médico especializado del Uhealth Internacional

Los puntos claves enfocados en el simposio abarcan las nuevas estrategias en el manejo del Alzheimer, actualización en la detección oportuna del cáncer de próstata, atención oportuna al cáncer de mama así como nuevas y efectivas terapias ante el sarcoma.

UHealth está posicionado entre los mejores hospitales del estado de Florida, con reconocimiento de quince áreas de atención facultativa y altos estándares en variados procedimientos y especialidades.

También figura entre los 50 mejores centros oncológicos del país con posicionamiento, por cuarto año consecutivo, entre los 25 mejores programas de neurología y neurocirugía a nivel nacional.

En el simposio participaron los especialistas de UHealth: Alejandra T. Pérez, Gina Z. D’Ámato, Iliana S. Hurtado Rendón, James E. Galvin, Jonathan Elliott Katz y el Dr. Bruno Nahar, quienes presentaron avances en las áreas de oncología, cardiología, neurología y urología.

También estuvieron presentes los líderes ejecutivos Alain Fernández, vicepresidente asociado y director principal de atención administrada y UHealth International; Marnie Wirks, directora ejecutiva; y el Dr. Manuel J. Mantecon, director de Relaciones con Médicos y Desarrollo de Negocios.

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