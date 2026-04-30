Defensa Civil activa evacuaciones preventivas en provincias bajo alerta por lluvias

Santo Domingo.- La Defensa Civil desplegó la noche de este miércoles un amplio operativo de respuesta a las emergencias que se han registrado en varias provincias del país, por los efectos de una vaguada.

Por disposición de su director ejecutivo, Juan Salas, el equipo brinda asistencia a varias familias cuyas viviendas resultaron afectadas por inundaciones urbanas en Dajabón, específicamente en el sector La Curva.

De igual forma mantiene supervisiones en zonas vulnerables de Monseñor Nouel, La Vega, Espaillat, Monte Plata, Montecristi y Valverde, estas dos últimas declaradas en alerta roja.

Salas recomendó a la población a no aventurarse a cruzar ríos, arroyos o cañadas y a reportar cualquier incidencia a través de la aplicación AlertaDO de la Defensa Civil.

También recordó que pueden comunicarse directamente al teléfono de emergencias de la entidad el 809-472-8617

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