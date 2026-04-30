Mantienen 04 provincias en alerta roja,14 y el Distrito Nacional en amarilla y 07 en verde

El COE mantiene 04 provincias en alerta roja,14 y el Distrito Nacional en amarilla y 07 en verde, debido a que el INDOMET e INDRHI, establecen que por la incidencia de una vaguada asociada a un sistema frontal, se prevé que durante la tarde y la noche se registren acumulados de lluvias significativos.

En alerta roja🔴están:

Monte Cristi

Valverde

Santiago Rodríguez

Puerto Plata

En alerta amarilla 🟡están:

María Trinidad Sánchez

Santiago

Duarte (en especial el Bajo Yuna)

San Cristóbal

Hermanas Mirabal

Hato Mayor

Distrito Nacional

Monte Plata

Monseñor Nouel

La Vega

Sánchez Ramírez

Espaillat

Samaná

Santo Domingo

San José de Ocoa

En alerta verde 🟢:

La Romana

Peravia

San Pedro de Macorís

San Juan

La Altagracia

Dajabón

El Seibo

En ese sentido, se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

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