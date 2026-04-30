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Estado Del Tiempo

Mantienen 04 provincias en alerta roja,14 y el Distrito Nacional en amarilla y 07 en verde

PRIMICIAS DIGITAL30 de abril de 2026
13 1 minuto de lectura

El COE mantiene 04 provincias en alerta roja,14 y el Distrito Nacional en amarilla y 07 en verde, debido a que el INDOMET e INDRHI, establecen que por la incidencia de una vaguada asociada a un sistema frontal, se prevé que durante la tarde y la noche se registren acumulados de lluvias significativos.

En alerta roja🔴están:

Monte Cristi
Valverde
Santiago Rodríguez
Puerto Plata

En alerta amarilla 🟡están:

María Trinidad Sánchez
Santiago
Duarte (en especial el Bajo Yuna)
San Cristóbal
Hermanas Mirabal
Hato Mayor
Distrito Nacional
Monte Plata
Monseñor Nouel
La Vega
Sánchez Ramírez
Espaillat
Samaná
Santo Domingo
San José de Ocoa

En alerta verde 🟢:

La Romana
Peravia
San Pedro de Macorís
San Juan
La Altagracia
Dajabón
El Seibo

En ese sentido, se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

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