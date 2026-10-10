Frank Díaz González Confirma el retorno progresivo de Sky Cana al Sector Aeronáutico

La aerolínea dominicana inicia una nueva etapa con vuelos chárter en el Caribe y proyecta ampliar progresivamente su operación.

Santo Domingo, República Dominicana. — “Sky Cana no ha desaparecido”, afirmó Frank Díaz González, Presidente de Sky Cana / Sky Holding, al confirmar que la empresa trabaja en su retorno gradual al sector aeronáutico, luego de un período de pausa operativa y reorganización estratégica.

Como primer paso de esta nueva etapa, Servicios de Transporte Aéreo Dominicano, S.R.L. (SETRAD), operador aéreo dominicano bajo la normativa RAD 135 y perteneciente al grupo empresarial, se encuentra en proceso de adquirir un Embraer ERJ-145LR, que está previsto llegue a República Dominicana a finales de octubre de 2026.

Tras completar los procesos de certificación, registro y las autorizaciones correspondientes, la aeronave será incorporada a las operaciones de Sky Cana mediante un contrato de arrendamiento seco (dry lease).

La primera fase estará enfocada en vuelos chárter de pasajeros dentro del Caribe, aprovechando la capacidad y alcance del ERJ-145 para atender mercados seleccionados.

Díaz González explicó que esta incorporación constituye el inicio de un plan de crecimiento progresivo que contempla, posteriormente, la incorporación de una aeronave de mayor capacidad, lo que permitiría ampliar las operaciones chárteres y evaluar eventualmente servicios regulares, siempre sujetos a las condiciones del mercado y a las aprobaciones regulatorias.

“No pretendemos reconstruir de la noche a la mañana la operación que Sky Cana tuvo anteriormente. Estamos diseñando un regreso prudente, ordenado y progresivo, sustentado en el cumplimiento regulatorio, el control operacional y la disciplina financiera”, señaló.

Durante su etapa anterior, Sky Cana desarrolló operaciones de pasajeros, vuelos chárter, servicios ACMI y transporte de carga en diferentes mercados del Caribe, utilizando aeronaves como el ATR 72, Airbus A320, A321 y A330.

“La experiencia acumulada y las lecciones aprendidas nos han permitido diseñar un retorno más disciplinado y acorde con los mercados que pretendemos atender inicialmente”, expresó Díaz González.

El presidente de Sky Cana / Sky Holding reiteró que la marca permanece activa y que su equipo trabaja para restablecer las operaciones aéreas, con una visión de crecimiento gradual y sostenible.

“Sky Cana está trabajando. Este es el comienzo de una nueva etapa y queremos que nuestro regreso sea sólido, responsable y sostenible en el tiempo”, concluyó.

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