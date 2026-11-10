Feria «Más Cerca de Casa» llegó a Madrid con más de 2000 citas y 31 empresas participantes

Madrid, España. – La feria inmobiliaria Más Cerca de Casa, organizada por la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI) e inaugurada por el presidente de la República, Luis Abinader, y el ministro de Vivienda y Edificaciones, Jean Luis Rodríguez, concluyó este domingo con la participación de 31 empresas, consolidándose como un espacio de encuentro entre la diáspora dominicana en España y la oferta inmobiliaria formal de la República Dominicana.

Durante los tres días de feria, celebrados en el Hotel Meliá Castilla de Madrid en el marco de la Semana Dominicana en España, los asistentes tuvieron acceso a una oferta compuesta por 21 constructoras y promotoras, 6 agentes inmobiliarios y 4 entidades financieras, todas vinculadas a ACOPROVI. La feria contó con el respaldo del Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED).

El acto inaugural, celebrado el viernes 6 de noviembre, estuvo encabezado por el presidente Abinader, y por el ministro Rodríguez. El evento marcó un hito para el sector, al ser la primera feria inmobiliaria con el respaldo institucional del MIVED, la primera celebrada en la Semana Dominicana en España y la primera organizada en el exterior por ACOPROVI, lo que la convierte en un referente de colaboración público-privada en el sector construcción.

Annerys Meléndez, presidenta de ACOPROVI, valoró positivamente la acogida de la iniciativa: «La respuesta de nuestra diáspora ha confirmado que hacía falta un espacio como este. Más Cerca de Casa nació con el propósito de facilitar, orientar y acercar a los dominicanos que viven fuera a las oportunidades habitacionales y de inversión que ofrece el país, y hoy podemos decir que ese objetivo se cumplió».

El evento incorporó mecanismos de registro, captación de prospectos, coordinación de citas, lo que permitió que compradores, desarrolladores y entidades financieras iniciaran procesos de orientación y negociación en un mismo espacio. Según datos preliminares de ACOPROVI, se registraron más de 2,000 citas de seguimiento entre visitantes y expositores, para procesos de compra e inversión.

«El sector construcción en República Dominicana se fortalece año a año, y esta feria ha demostrado que esa fortaleza está a disposición de nuestra diáspora. Los dominicanos en España han respondido con interés, con preguntas concretas y con la disposición de invertir en su país», añadió Meléndez.

Durante la feria, el MIVED, a través de su programa Vivienda Segura, orientó a los asistentes sobre cómo evaluar a los oferentes de soluciones habitacionales y adquirir un inmueble de manera consciente e informada. Asimismo, las entidades financieras participantes presentaron alternativas de financiamiento, hipotecas internacionales y productos dirigidos específicamente a dominicanos residentes en el exterior.

Más Cerca de Casa contó, además, con el respaldo de la Semana Dominicana en España y su presidente, Manuel García Troncoso, así como con la participación de autoridades del MIVED y representantes de entidades financieras y gremios del sector.

ACOPROVI anunció que evaluará la realización de futuras ediciones de la iniciativa en otras ciudades europeas con presencia significativa de dominicanos, como parte de su compromiso de acercar la oferta inmobiliaria formal a la diáspora.

Sobre ACOPROVI

La Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI) es una organización que agrupa a empresas y profesionales vinculados al sector construcción y desarrollo inmobiliario en República Dominicana. Desde su creación, trabaja en la promoción de un sector formal, competitivo y sostenible, así como en iniciativas que contribuyan al acceso a viviendas y al desarrollo urbano del país.

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